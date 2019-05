Daniel Charlier, fidanzato Sophia Vegas/ Chi è? Il papà di Amanda Jacqueline

Daniel Charlier, compagno di Sophia Vegas che stasera sarà ospite a Live- Non è la D’Urso, è un uomo di grande successo del quale, però, non si conosce molto. Con Sophia Vegas ha avuto una figlia, Amanda Jacqueline nata proprio da poco, nel 2019. Ma è proprio per la decisione della sua compagna di togliersi quattro costole ed avere il girovita più piccolo al mondo, che Daniel Charlier è salito alla ribalta. Sophia Vegas racconterà la sua storia, compreso l’incontro con suo marito Daniel Charlier, che negli Stati Uniti è un manager di prestigio. L’uomo ha avuto diverse relazioni, dalle quali ha avuto altri cinque figli oltre ad Amanda Jacqueline, nata da poco. Dopo tanto girovagare, sotto l’aspetto sentimentale, Daniel sembra ora avere occhi e cuore soltanto per Sophia.

Daniel Charlier è il papà di Amanda Jacqueline

Ritornando alla compagna attuale, Sophia Vegas, sotto i riflettori ci sarà anche la gravidanza complicata dopo le varie operazioni di chirurgia estetica. La bambina, Amanda Jacqueline, è nata nel 2019 ed ha quindi pochissimi mesi. La donna, oltre ad essersi rifatta il seno ed il setto nasale, per ottenere il girovita più stretto al mondo, tempo fa si è fatta togliere quattro costole così da avere la vita ancora più stretta. Logicamente questa situazione le avrebbe creato non pochi problemi durante la gravidanza, ma per fortuna tutto è andato bene. Una storia quindi davvero particolare che verrà raccontata nel salotto della D’Urso che tratterà un argomento estremamente delicato. Modificare il proprio corpo in maniera estrema può portare a conseguenze gravi, logicamente parliamo di scelte personali, ma il rischio è davvero alto.

