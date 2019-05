Don Andrea De Foglio e l’oro di Oricola/ A processo per appropriazione indebita

Il caso dell’oro di Oricola approda a “La Vita in Diretta”. La trasmissione di Raiuno oggi si occupa della vicenda che vede protagonista don Andrea De Foglio, il quale arrivò a Oricola, in provincia dell’Aquila, nel 2011. I concittadini lo hanno denunciato per la scomparsa di preziosi in oro di proprietà della comunità parrocchiale. La vicenda, risalente al 2014, fece scalpore tra i fedeli e suscitò apprensione in ambito ecclesiastico. Alcuni cittadini di Oricola, in forza di una documentazione, interpellarono l’autorità giudiziaria per fatti e circostanze attribuibili al religioso. Dopo cinque anni è arrivata la decisione del gip di rinviare a giudizio l’allora parroco per i reati a lui ascrivibili. Ma nel febbraio 2015 c’è stata un’altra denuncia a carico del religioso da altri cittadini di Oricola per un presunto bonifico falso. E quindi il pm Maurizio Maria Cerrato ha ravvisato la sussistenza del reato di appropriazione indebita.

DON ANDREA DE FOGLIO A PROCESSO PER L’ORO DI ORICOLA

La vicenda ha incuriosito i media, in particolare “La Vita in Diretta” che ha intervistato alcuni cittadini di Oricola per capire meglio il pensiero dei cittadini che hanno trovato soddisfazione con il rinvio a giudizio dell’ex parroco Andrea De Foglio a cinque anni dallo “scandalo”. «Una giustizia sulla quale abbiamo sempre creduto, oltre a quella dei Tribunali c’è quella Divina, perché l’accaduto non trova alcuna giustificazione», hanno dichiarato alcuni oricolani, come riportato da marsicalive. «Non avremmo mai pensato di accusare qualcuno specialmente un parroco, se non avessimo avuto le fondate ragioni», hanno proseguito. E in merito al processo per il prete hanno spiegato: «Testimonia che non eravamo pazzi e soprattutto grazie anche all’avvocato Carla Vicini che ci ha seguito credendo nei valori che difendiamo». Anche perché l’oro di Oricola non ha solo un valore economico, ma anche morale per i cittadini.

