Duomo Vigevano chiuso per caduta calcinacci/ Foto, maltempo spaventa la Cattedrale

Per il fortissimo maltempo che sta attanagliando il centro-Nord, paura a Vigevano dove il Duomo è stato chiuso in mattinata (e lo è tutt’ora) per la caduta di calcinacci dal tetto in prossimità dell’altare centrale la scorsa notte. Il forte vento avrebbe generato una concatenazione di danni che ha portato fino alla caduta dei calcinacci per fortuna prima che le porte si aprissero per le tradizionali Sante Messe della domenica. A pubblicare le foto e dare l’allarme, Don Mauro Bertoglio sul proprio canale Facebook: «Cattedrale di Vigevano un poco ferita dai fulmini di ieri sera… torneremo splendenti! Un grazie ai vigili del fuoco per il lavoro di questa notte!». Sulla porta del Duomo Vigevanese il cartello affisso dall’arciprete avvisa i fedeli di quanto avvenuto nelle scorse ore: «causa inagibilità nel Duomo, la Santa Messa delle ore 8 è celebrata in Seminario, vicolo Seminario 5». Sul posto sono intervenuti, per una prima verifica delle condizioni statiche della cattedrale, i vigili del fuoco, spiega la TgR Rai.

MALTEMPO METTE IN CRISI IL DUOMO DI VIGEVANO

La Cattedrale di Vigevano è una delle più antiche e ricche di storia e tradizione della Lombardia: dedicata a Sant’Ambrogio, costruita tra il 1532 e il 1613 e fortemente voluta dal Duca Francesco II di Sforza su disegno originale di Antonio da Lonate. Il Duomo offre anche una facciata barocca progettata dal vescovo Juan Caramuel y Lobkowitz e considerata uno degli esempi più raffinati e importanti dell’architettura barocca. Proprio dove sono caduti i calcinacci – che comunque non pare abbiano generato grossi danni ai contenuti della Cattedrale – vi si situa un polittico a tempera di scuola Leonardesca, mentre proprio sull’altare maggiore si stampa un paliotto del 1700 con figure ricamate in seta e oro. Intanto, come ricorda la stessa Diocesi di Vigevano, sono state sospese tutte le funzioni religiosi del giorno compresa l’Adorazione dei 50 giorni che si svolgerà invece domani in Seminario tra le 16 e le 18.





