Elemosiniere del Papa riattacca corrente/ Dubbi sul fatto che abbia agito da solo

Continua a tenere banco la vicenda dell’elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, che ha riallacciato la corrente all’edificio occupato, ridando la luce, nel vero senso della parola, a 400 persone. Sulla questione si sono espressi in molti, tanti coloro che hanno apprezzato il gesto, ma nel contempo sono diversi quelli che l’hanno condannato, a cominciare dal ministro dell’interno, Matteo Salvini, che come riportato dall’edizione online de Il Messaggero, ha ammesso: «Se in Vaticano vogliono pagare le bollette a tutti gli italiani in difficoltà ci diano un conto corrente. Sostenere l’irregolarità non è mai un buon segnale: la proprietà privata è sacra. Ognuno fa quello che vuole – ha aggiunto – io da ministro dell’Interno garantisco le regole». Alzata di scudi nei confronti del cardinale, a cominciare ovviamente dagli occupanti, pronti ad autodenunciarsi se qualcuno dovesse prendersela direttamente con lo stesso Krajewski. La comunità di Sant’Egidio ha poi aggiunto: «Di solito chi attacca il Papa va a sbattere».

ELEMOSINIERE DEL PAPA RIATTACCA CORRENTE

Nel frattempo è scattata l’inchiesta per capire nel dettaglio cosa sia successo, anche perché gli inquirenti avrebbero dei seri dubbi in merito al fatto che sia stato proprio il cardinale a togliere i sigilli materialmente dalle allacciature. Le indagini sono in corso ma non è da escludere che il porporato possa godere di immunità parlamentare pur avendo agito al di fuori dei confini del Vaticano. L’esposto in procura potrebbe riguardare non tanto l’azione illecita di violazione dei sigilli, quanto il fatto che il “ri-allacciamento” sia avvenuto senza rispettare le procedure di sicurezza, di conseguenza i 400 occupanti dello stabile potrebbero ritrovarsi in una situazione di pericolo. Proprio per questo motivo sembra difficile pensare che il cardinale abbia agito da solo: ha competenze tecniche per riallacciare la corrente di un palazzo? Difficile da crederlo, sono attese novità nei prossimi giorni.

