Elemosiniere Papa riattiva corrente a palazzo occupato/ Roma, “Non ero ubriaco ma…”

Contatori della corrente attivati, la scorsa notte, nel palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme 55 a Roma e che da lunedì 6 maggio erano rimasti al buio e senza acqua calda. Ad intervenire è stata la Santa Sede e in particolare l’elemosiniere di Papa Francesco, Konrad Krajewski, che ha provveduto a staccare i sigilli ed a ripristinare la corrente elettrica. La situazione per gli occupanti però, come spiega Repubblica.it, continua ad essere molto delicata dal momento che le 450 persone che ci vivono (quasi 100 sono minori) continueranno ad essere morosi. Sulla questione si è attivato anche il Comune e I Municipio in cerca di una soluzione per far fronte al maxi debito da 300 mila euro con la società fornitrice di energia. Nel pomeriggio di ieri però, come raccontato da alcuni attivisti, l’elemosiniere del Papa è intervenuto portando regali ai bambini e promettendo che entro le 20 di ieri avrebbe ripristinato la corrente nel palazzo, essendo lui stesso a riallacciarla. La parola di Padre Konrad è stata ampiamente mantenuta in quanto il Cardinale “si è calato nel pozzo, ha staccato i sigilli e ha riacceso la luce”, hanno spiegato. Lo stesso elemosiniere “si è preso, a nome del Vaticano, la piena responsabilità dell’azione con Prefettura e Acea”.

ELEMOSINIERE PAPA RIATTIVA CORRENTE: “GESTO DISPERATO”

A parlare questa mattina raccontando quanto avvenuto ieri sera nel palazzo occupato è stato lo stesso elemosiniere Krajewski all’Ansa: “Sono intervenuto personalmente, ieri sera, per riattaccare i contatori. E’ stato un gesto disperato”, ha commentato. Il Cardinale non poteva certamente ignorare la presenza di oltre 400 persone rimaste senza corrente, tra cui molti bambini, le cui famiglie non potevano far funzionare neppure i rispettivi frigoriferi. “Non l’ho fatto perché sono ubriaco”, ha aggiunto. Lo stesso sarebbe stato informato della grave situazione che verteva nel palazzo e, secondo quanto riferito all’AdnKronos alcune fonti vaticane vicine all’Elemosineria Pontificia, “come elemosiniere, ha sentito il dovere di compiere un gesto umanitario, provvedendo personalmente a riattivare la corrente elettrica all’edificio”. Il palazzo non è comunque di proprietà del Vaticano ma nonostante questo il porporato ha agito consapevole delle possibili conseguenze legali cui ora potrebbe andare incontro ma “nella convinzione che fosse necessario farlo per il bene di queste famiglie”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA