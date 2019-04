Elena Ceste/ Figlia Elisa Buoninconti vittima di stalking: si costituirà parte civile

Si tornerà a parlare di Elena Ceste nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, in onda come di consueto su Canale 5. L’inviata Cristina Battista sarà molto probabilmente in collegamento da Costigliole d’Asti, il piccolo comune in cui la donna scomparve nel nulla il 24 gennaio 2014 dall’abitazione che condivideva con il marito Michele Buoninconti e con i suoi figli. Michele fu condannato anche in Cassazione a 30 anni di reclusione per l’omicidio e l’occultamento di Elena, mentre i figli della coppia furono affidati ai nonni materni, Franco Ceste e Lucia Reggio. Sono loro a prendersi cura nella loro abitazione di Torino dei quattro nipoti. Un dolore immenso, quello vissuto dai due anziani coniugi che tuttavia non hanno mai impedito ai loro ragazzi di incontrare il padre in carcere, sebbene gli stessi abbiano scelto di chiudere ogni tipo di rapporto con l’uomo, che in tutti questi anni non ha mai ammesso il delitto della moglie, dichiarandosi al contrario innocente. “La nostra sofferenza è grande, perché non ha pensato ai suoi quattro figli. Gli ha tolto la mamma negli anni più belli. Adesso avrebbero avuto bisogno di una famiglia unita, di mamma e di papà… se fosse stato un bravo papà”, aveva commentato nei mesi scorsi proprio la madre di Elena Ceste alle telecamere di Quarto Grado.

ELENA CESTE, NUOVO DRAMMA PER LA FIGLIA ELISA BUONINCONTI

Di recente, i riflettori della trasmissione Pomeriggio 5 erano tornati ad occuparsi del caso di Elena Ceste in riferimento alla giovane figlia Elisa Buoninconti, oggi maggiorenne. La ragazza, infatti, dopo la perdita della madre e in contemporanea – seppur in modo diverso – quella del padre, aveva dovuto affrontare un altro dramma. La giovane era stata vittima di stalking a causa di una donna, amica del padre Michele, la quale l’avrebbe bersagliata con messaggi, telefonate e richieste di incontro con il genitore. Lo scorso 10 aprile si era aperto il processo ad Asti in attesa del prossimo appuntamento durante il quale, come era stato annunciato proprio alla trasmissione di Canale 5, la figlia di Elena Ceste si costituirà parte civile. A tal fine la giovane aveva annunciato l’intenzione di chiedere un risarcimento simbolico di appena 1 euro perchè, aveva spiegato, “non voglio nulla da quella donna”. Le medesime intenzioni erano state annunciate da uno dei legali che segue la famiglia, avvocato Debora Abate Zaro, che all’Ansa aveva asserito: “Se il procedimento andrà avanti ci costituiremo parte civile. Chiederemo un risarcimento simbolico di un euro perché, da quella donna, Elisa dice di non volere nulla”.

