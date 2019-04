Eleonora Rioda trovata morta in casa/ Wedding planner dei vip, giallo a Venezia

Eleonora Rioda, wedding planner dei vip, è stata trovata morta il giorno di Pasqua nella sua casa della Giudecca, a Venezia. Un vero e proprio giallo quello che investe il decesso della 37enne: non sono ancora chiare, infatti, le cause che hanno portato alla morte di una personalità molto conosciuta nel mondo del jet set internazionale. A lei, per l’organizzazione di feste indimenticabili si erano rivolte diverse star di Hollywood come Denzel Washington, Will Smith, Tom Hanks, Steven Spielberg, Angelina Jolie, Tom Cruise, Robert De Niro e Ben Stiller. Una carrellata di nomi che la dicono lunga sul valore della professionista Eleonora Rioda, fondatrice dieci anni fa dell’agenzia “Venice First”, tra le prime ad occuparsi dell’organizzazione di eventi di lusso, con ufficio situato a San Trovaso.

ELEONORA RIODA TROVATA MORTA IN CASA

Ma cos’è successo ad Eleonora Rioda? Quali sono le cause che hanno portato alla sua morte prematura? In questo momento non si esclude nulla: dall’ipotesi del suicidio a quella del malore. Alcuni conoscenti sostengono che negli ultimi tempi la donna avesse incontrato alcuni problemi di salute, ma nulla di talmente grave da far prefigurare un epilogo di questo tipo. Sono tantissimi, in queste ore, i messaggi lasciati sulla sua pagina Facebook da amici, conoscenti, vecchi clienti che non sanno darsi una spiegazione di quanto accaduto. Come riportato da Fanpage, molto bello è stato il ricordo di Francesco, un utente che ha scritto:”Ieri si è spenta una persona a cui volevo molto bene. Sono attonito nel riceverne oggi la notizia. Una professionista eccellente nell’organizzazione degli eventi, una donna bellissima, un’amica”.

