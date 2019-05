Eliana Michelazzo, piange in diretta/ Ag. Pamela Prati: “Non abbiamo ucciso nessuno!”

A Live non è la D’Urso Eliana Michelazzo difende a spada tratta la versione di Pamela Prati sulle nozze ormai imminenti con Marco Caltagirone. L’agente della showgirl non smentisce lo slittamento delle nozze: “Se la data è confermata? Non te lo sposso dire”, ma di fronte all’ennesima polemica della stagione ribadisce: “Mi sono stancata, state dicendo il nulla […] non dovete rompere con queste storie”. La Michelazzo conferma inoltre che Pamela Prati, nelle ultime settimane, è stata poco bene e purtroppo oggi, a pochi giorni dal suo matrimonio, non è ancora del tutto in forma. I suoi problemi di salute, conferma l’agente, sono più che altro di tipo cardiaco e tutto questo soprattutto a causa dei giornalisti che “stanno facendo il gioco al massacro, ci sono 25 notizie al giorno”. Eliana Michelazzo smentisce inoltre la versione di Alfonso Signorini, che l’ha accusata di aver creato ad hoc un profilo per prendersi gioco di lui: “Nel 2009 ero a Uomini e Donne, è nata un’accusa da una persona che nel 2009 era stato contattato dalle manager di Pamela Prati, ma io non ero ancora diventata titolare della Aicos Management, facevo la corteggiatrice”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

“Non vendicarti mai, siediti e aspetta”

Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati tra i protagonisti della prossima puntata di “Live – Non è la d’Urso“, il programma di grande successo condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. La manager torna così nell’occhio del ciclone mediatico dopo che diversi personaggi vip hanno messo in discussione le sue parole. A cominciare da Manuela Arcuri che in questi giorni ha chiaramente detto: “suo marito non esiste”. L’attrice, attualmente impegnata a Ballando con le Stelle 2019, ha fatto sapere che la Michelazzo non è affatto sposata con Simone Coppi, presunto marito e discendente di una facoltosa famiglia di avvocati. “Io non so chi sia questo signore” ha detto la Arcuri, che ha sottolineato: “non l’ho mai visto. Anni fa Pamela Perricciolo, la socia di Eliana, mi parlava di lui perché voleva presentarmelo. Non solo, mi fece parlare al telefono con una persona ma sinceramente credo sia un personaggio completamente inventato”. L’ennesima bugia di Eliana? La manager dal suo profilo Instagram risponde alle polemiche così: “Non vendicarti mai, siediti e aspetta; Coloro che ti feriscono spesso ti distruggono”.

Eliana Michelazzo: la verità di Sara Varone

Dopo le parole di Manuela Arcuri anche Sara Varone ha raccontato di essere stata presa in giro dalla manager Eliana Michelazzo. Dalle pagine del settimanale Oggi, la conduttrice televisiva ha raccontato la sua esperienza: “Per alcuni mesi ho avuto una relazione affettiva con una persona che non è mai esistita. Esisteva invece un suo profilo Facebook, ed esisteva l’immagine di un ragazzo bellissimo capace di scrivermi tante parole che riuscivano ad aver presa sul mio cuore”. Stando a quanto detto dalla Varone, Eliana Michelazzo le avrebbe parlato dell’esistenza di questo ragazzo di nome David Lorenzo Coppi, nipote del noto avvocato Franco. La Varone però non ha mai incontrato l’uomo: “Ogni volta però che tentavo di incontrarlo, Pamela ed Eliana mi dicevano che creavo grossi conflitti in famiglia. Che David e suo padre, un importante magistrato, litigavano perché lui era insofferente a tutte le norme cautelari che doveva osservare per la sua sicurezza”.

Rosa Perrotta smentisce Eliana Michelazzo

Contro Eliana Michelazzo si è schierata anche Rosa Perrotta. Le ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver lasciato l’agenzia di comunicazione che rappresenta Pamela Prati, ha deciso di vuotare il sacco parlando della sua ex manager. In particolare la Perrotta ha smentito il video che la Michelazzo dice di aver girato in Libia con Pamela Prati dicendo: “Se voi avete fatto caso, qualche giorno fa, lei ha messo una storia del deserto. Secondo voi il deserto dove si trova? In Egitto? No, in Egitto siamo andate anni fa“. Una nuova bugia quindi da parte della manager di Pamela Prati che ha mentito anche su un semplice video. La Perrotta, infatti, non ha alcun dubbio: “L’abbiamo fatta tutte quella storia, stavamo facendo un’escursione nel deserto egiziano”.



