Elicottero precipitato a Mantova “morto pilota”/ Incidente choc: si teme più vittime

Si temono purtroppo diverse vittime nell’incidente choc avvenuto poco fa a Pecognaga, in provincia di Mantova: un elicottero è precipitato nella zona industriale appena fuori dal paese poco prima delle 11.30 in una traversa di Via Guido Rossa, non distante dallo svincolo dell’autostrada. Dalle prime informazioni filtrate dalla Gazzetta di Mantova, l’elicottero pare fosse un velivolo atto ai rilevamenti fotografici dall’alto: sarebbe sicuramente morto nello schianto il pilota a bordo ma non è ancora chiaro se vi fossero altri passeggeri o se qualche sventurato passante sia stato travolto dal piccolo mezzo in caduta libera. Il pilota morto nella sciagura aerea sopra il Mantovano sarebbe proveniente dalla provincia di Reggio Emilia e secondo le prime testimonianze sarebbe stato un guasto a far bloccare l’elica, escludendo perciò ogni pista di probabile “atto intenzionale”.

ELICOTTERO PRECIPITATO A PECOGNAGA (MANTOVA)

Sul posto stanno accorrendo i soccorsi: ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco e anche un elicottero del 118: dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) il messaggio ancora parziale recita «Caduto elicottero non sanitario a Pegognaga. Aggiornamenti appena possibile». Secondo La Voce di Mantova, il pilota sarebbe un 38enne di Reggio Emilia che si sarebbe trovato in difficoltà completa dopo un guasto occorso al motore del suo elicottero: si trattava di certo di un velivolo civile e l’avaria meccanica sarebbe giunta troppo all’improvviso anche per poter avvisare soccorsi e aiuti nei cieli sopra Pecognaga. Il mezzo di colore blu è precipitato sopra gli alberi vicino ad un capannone, riporta Rai News, altrimenti il bilancio del terribile incidente avrebbe potuto essere assai più grave e devastante.

