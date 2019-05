Emanuela Saccardi scomparsa da Piacenza/ Il mistero del video sul ponte

Emanuela Saccardi è scomparsa il 23 aprile scorso da San Polo, in provincia di Piacenza. E’ ormai da dieci giorni che quella donna sposata e mamma di una figlia, non si trova, e la sparizione sembra avvolta da un mistero. L’automobile di Emanuela, una Toyota modello Yaris di colore bianca, è stata trovata la mattina della sua sparizione in una zona di solito non frequentata dalla stessa e soprattutto fuori mano rispetto al luogo di lavoro, dove si stava dirigendo. Inoltre, l’auto è stata trovata aperta, con le chiavi e la borsa, ma mancava lo smartphone. Oggi la trasmissione di Rai Tre, “Chi l’ha Visto?”, è tornato ad occuparsi del caso, e l’inviata ha aggiornato la vicenda con le ultime novità: «Questa mattina tutta la famiglia è stata convocata dai carabinieri, il marito, la figlia, i genitori e i fratelli di Emanuela Saccardi. La figlia ci ha spiegato che forse vogliono far loro vedere delle immagini delle telecamere che mostrano una donna di spalle con un ombrello che potrebbe sembrare Emanuela».

EMANUELA SACCARDI SCOMPARSA DA PIACENZA

La figlia, racconta il programma, avrebbe dei dubbi, mentre il fratello della scomparsa escluderebbe quasi totalmente che si tratti di Emanuela. Il filmato mostra uno donna che cammina su un ponte che dall’Emilia porta alla Lombardia alle ore 7:40, e tenendo conto che la stessa donna era uscita di casa alle 7:15, l’orario potrebbe combaciare. Ma ciò, spiega “Chi l’ha visto?”, significherebbe che la donna sarebbe andata di proposito sul ponte, forse per un appuntamento. La figlia ha quindi diramato un appello: «Se c’è una persona che ha visto quella donna possa mettersi in contatto con la famiglia, per escludere o confermare che si tratti davvero di Emanuela». Le indagini stanno andando avanti e sono numerose le persone ascoltate dagli inquirenti, ma al momento sembra davvero che si brancoli nel buio.

