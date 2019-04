Emanuela Saccardi scomparsa da Piacenza/ La figlia “Nessun segnale preoccupante”

Dove è finita Emanuela Saccardi. La donna di 47 anni è scomparsa da San Giorgio, in provincia di Piacenza, nella giornata di martedì 23 aprile. Era uscita di casa attorno alle 7:00 del mattino per recarsi al supermercato Il Gigante di San Nicolò, dove lavora, ma lì non vi è mai arrivata. La trasmissione Storie Italiane di Rai Uno ha cercato di ricostruire la vicenda, intervistando la figlia Alessia, che ha spiegato: «E’ stato rinvenuto il filmato di una telecamera di sicurezza in cui si vede una donna inquadrata di spalle, che corrisponderebbe a mia mamma: camminava non lineare su un ponte che porta in Lombardia (siamo infatti sul confine con l’Emilia ndr): il problema è che in Lombardia non sanno nulla di questa donna scomparsa e chiedo quindi di aprire gli occhi e di segnalare se trovano una donna in stato confusionale». L’auto della donna, una Toyota modella Yaris, è stata ritrovata con all’interno la borsa personale e le chiavi, ma mancherebbe lo smartphone della stessa: dove è finita?

EMANUELA SACCARDI SCOMPARSA DA PIACENZA

Al momento ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti, a cominciare dall’allontanamento volontario, passando per il suicidio, arrivando fino al rapimento. Come riferisce anche la criminologa Bruzzone, tutto fa comunque presagire che la donna si sia allontanata volontariamente, soprattutto l’avvicinamento verso il fiume Po, che potrebbe far pensare alla volontà di togliersi la vita gettando nello stesso corso d’acqua. Le ricerche sono ufficialmente iniziate nella giornata di ieri, e in campo, come ricorda Il Piacenza, vi sono i gruppi cinofili del Piacentino (Lupi, Lupe, Tana Jeannette K9), i vigili del fuoco con un gruppo di sommozzatori di Torino, la Protezione Civile e la Croce Bianca. Si stanno battendo in particolare gli argini dal ponte verso la valle, e nel contempo sono scattate le indagini da parte dei carabinieri. «Mia mamma non ha dato segnali preoccuoanti negli ultimi giorni – ha aggiunto la figlia Alessia – non aveva problemi di salute, finanziari ne con mio padre, una persona molto disponibile. Quel giorno non era affatto strana, era come tutti i giorni».

