Emanuela Saccardi scomparsa/ La figlia “donna nel video potrebbe non essere lei”

Resta avvolta nel mistero la scomparsa di Emanuela Saccardi, mamma 47enne e moglie innamorata. Il caso è stato affrontato ancora una volta da Chi l’ha visto, che ha intervistato la giovane figlia, Alessia: “E’ fantastica, non riuscirei a trovare altre parole, per me è una specie di eroina. L’ho sempre definita la mia migliore amica, le ho sempre raccontato tutto”. Per il marito Emanuela è una donna speciale e unica. I due sono sposati da 24 anni ma i sentimenti sono ancora fortissimi. “La conosco da tanto tempo e io penso che una persona come lei non si trovi in giro”, ha dichiarato al programma di Raitre. Dal 23 aprile scorso però, Emanuela non si è presentata sul luogo di lavoro, in un supermercato, da dove non si era mai assentata se non allertando il datore. Alle 9.30, la famiglia ha ricevuto una telefonata che avvisava dell’assenza sospetta della donna e da quel momento sono iniziate le ricerche disperate. La stessa sera della scomparsa, l’auto della Saccardi viene ritrovata da un amico di famiglia in un parcheggio a Piacenza, in una zona non frequentata dalla donna e dalla parte opposta rispetto al suo luogo di lavoro. Sin da subito il marito crede che qualcuno possa aver parcheggiato l’auto: “il parcheggio è fatto molto bene, preciso, e non è di Emanuela”, ha dichiarato il marito. La macchina viene posta sotto sequestro e scattano le ricerche dei vigili del fuoco. Nessuno però crede ad un allontanamento volontario ma la stessa famiglia inizia a credere che qualcuno possa averle fatto del male. “A volte qualche cliente le faceva delle avances”, ha spiegato la figlia.

EMANUELA SACCARDI SCOMPARSA: SUICIDIO? I DUBBI DELLA FAMIGLIA

Qualcuno ha fatto sparire Emanuela Saccardi? Potrebbe essere stata la stessa persona che ha parcheggiato alla perfezione la sua auto a Piacenza? Sul ponte poco distante dal luogo del parcheggio c’è un ponte e qui le telecamere hanno ripreso una persona di spalle: si tratta di Emanuela? La figlia però non è del tutto sicura: “L’abbigliamento corrisponde a quello di mia madre, l’orario coinciderebbe ma non si sa se sia lei, non si vede il suo viso, la camminata non è la sua”, ha commentato. “E’ possibile che ci sia una donna simile che sia passata a quell’ora”, ha aggiunto. La ragazza ha quindi lanciato un appello affinché qualcuno possa fornire maggiori dettagli. Ma se si trattasse invece davvero della madre, come mai si sarebbe recata su quel ponte? “Sicuramente era stanca per il lavoro, è l’unica cosa che mi viene in mente dell’ultimo periodo. Aveva tante responsabilità ed era più appesantita”, ha proseguito la figlia. Ma l’ipotesi del suicidio viene allontanata dalla famiglia, a partire dal fratello di Emanuela che si augura non possa aver davvero commesso un gesto estremo. Da quando le ricerche sono state sospese, i familiari e gli amici la stanno cercando anche lungo il Po: “La stiamo cercando da soli”, ha aggiunto.

