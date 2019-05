EMANUELE DEL GRECO, MARITO DI ROBERTA LANFRANCHI/ La nuova vita dopo Pino Insegno

Sette anni insieme e per Emanuele Del Greco un grande merito: aver ridato una nuova vita matrimoniale a Roberta Lanfranchi. L’ex volto noto di Striscia la Notizia ha infatti perso la testa per l’attuale compagno nel 2009, per poi convolare a nozze tre anni più tardi. L’ex moglie di Pino Insegno, già madre di due figli, non ha esitato a rimettersi in gioco e non solo dal punto di vista romantico. Emanuele l’ha resa madre per la terza volta, grazie alla nascita del piccolo Ettore che ha messo di nuovo Roberta a confronto con pannolini e pappette. Roberta Lanfranchi sarà ospite di Verissimo per la puntata di oggi, sabato 4 maggio 2019 e parlerà del suo rapporto con Emanuele. I due hanno appena festeggiato il nuovo anniversario di nozze, la conferma di un amore solido, in grado di resistere alle pieghe del tempo. Il merito va tutto a Piazza Grande, il programma che lei all’epoca conduceva al fianco di Giancarlo Magalli. Anche Del Greco era presente, grazie al lavoro dietro le quinte che gli ha permesso di entrare in contatto con la padrona di casa. 29 anni lui e 35 lei all’epoca del primo incontro, ricorda TgCom24, poca differenza d’età rispetto a quella che divideva la Lanfranchi dall’ex marito, allora 50enne.

Emanuele Del Greco e Roberta Lanfranchi

Un bel tenebroso Emanuele Del Greco, dalle passioni folli come quella per la moto e soprattutto per lo sguardo dolce della compagna di vita Roberta Lanfranchi. Oltre che per lo sport, al centro di quasi tutti i suoi interventi social. Il volto romantico è visibile solo grazie ai social della moglie, con cui ha vissuto una breve vacanza ad Ostia ad aprile inoltrato. “Mare, profumo di mare”, scrive lei per il suo sabato a tutto cuori. Clicca qui per guardare la foto di Emanuele Del Greco e Roberta Lanfranchi. Più riservato invece lui, che preferisce condividere selfie che lo riguardano o momenti di vita del piccolo Ettore. “Appena tornati da Londra è un hooligan degli spurs”, confessa mostrando una maglietta che il figlioletto ha preteso durante le loro ultime vacanze. “Ogni tanto qualche giocattolo anche per me”, scrive invece appena tre giorni fa su Instagram, rivelando di essersi concesso una nuova auto, una BMW azzurro metallizzato. E non ha nulla a che vedere con la sua fede calcistica, dato che come scopriamo sempre dal suo profilo social, in realtà Emanuele è fedele solo ai Lupi ed alla Roma.

