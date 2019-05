EMANUELE SCIERI, SABATO AUTOPSIA SU PARÀ/ La famiglia: “Forse poteva essere salvato”

È fissata a sabato l’autopsia sul corpo di Emanuele Scieri, il parà morto in circostanze misteriose 20 anni fa. Il fratello è intervenuto a “La Vita in Diretta”, confidando le sue aspettative: «Speriamo che la medicina forense abbia fatto progressi per provare quello che non è stato provato venti anni fa». Il fratello di Emanuele Scieri ha aggiunto: «Non è stata una morte sul colpo, c’è stata un’agonia e questo pensiero mi distrugge». Poi ha rivissuto il giorno in cui ha avuto la notizia della morte: «Quando sono arrivati i carabinieri è cambiato tutto. Abbiamo subito capito che qualcosa non tornava. Noi lo sentimmo la sera, stava bene». La mamma invece ha parlato in collegamento in diretta: «Ci sentivamo tutte le sere, anche l’ultima sera. Era tranquillo, quindi per noi era impossibile immaginare che potesse suicidarsi. Per noi è devastante il pensiero che potesse essere salvato. Ora vogliamo la verità, gli eventi devono essere ricostruiti in maniera chiara». Infine, si è rivolta a chi potrebbe aver ucciso il figlio: «Non capisco come si possa vivere con questo rimorso: avere abbandonato una giovane vita in modo così violento». (agg. di Silvana Palazzo)

EMANUELE SCIERI, IL GIALLO DELLA MORTE DEL PARÀ

Il corpo di Emanuele Scieri sarà riesumato per una nuova autopsia. Così si spera di fare luce sulle anomalie rilevate dalla commissione parlamentare d’inchiesta in merito alla morte dell’allievo paracadutista di 26 anni trovato morto nella caserma Gamerra il 16 agosto 1999. Le indagini dell’epoca si chiusero con un’archiviazione che fece molto discutere. Ma quella notte, secondo la Procura di Pisa che ha riaperto il caso, avvennero «gravi atti di violenza, non riconducibili a semplice goliardia». Scieri fu prima svestito e poi picchiato con calci e pugni, quindi costretto a salire su una scala alta dieci metri, usata per l’asciugatura del paracadute, da dove precipitò «in conseguenza degli atti di violenza e minaccia in atto». Il caso è stato riaperto nell’agosto scorso dal procuratore capo Sandro Crini e il sostituto Sisto Restuccia, iscrivendo nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio volontario, tre commilitoni di Emanuele Scieri. Ai domiciliari è finito l’ex caporale della Folgore Alessandro Panella, che era capocamerata del militare. È indagato insieme ad altri due militari, Andrea Antico e Luigi Zabara.

L’AUTOPSIA PER CERCARE NUOVE PROVE

Secondo l’ipotesi accusatoria, la tragedia sarebbe frutto di un episodio di nonnino finito male. Il procuratore capo Sandro Crini spiegò in occasione della riapertura del “cold case” che Emanuele Scieri nella caduta si ruppe la colonna vertebrale, ma era ancora vivo, almeno per qualche ora. Secondo gli accertamenti, continuò a respirare per almeno sei ore, se non otto. Ma la nuova autopsia chiarirà tutto e potrebbe dare una svolta alle indagini, perché si potrà stabilire se la morte di Emanuele Scieri è stata immediata o se siano stati i mancati soccorsi a condannarlo a morte. I tre “compagni” comunque lo avrebbero coperto con un tavolo per non farlo trovato subito. Ma «c’era il tempo per soccorrerlo, per questo contestiamo l’omicidio volontario. Non è una congettura, è ricavata dai vecchi accertamenti e attualizzata con quelli peritali della commissione». Inoltre, sulle modalità dei fatti c’è stata condivisione con le testimonianze raccolte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA