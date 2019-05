Enrico Lo Verso/ “Quando fui scelto al posto di Antonio Banderas…” (Vieni da me)

Enrico Lo Verso racconta a Vieni da me i momenti più intensi della sua infanzia, nella quale tra l’altro ha scoperto di voler fare l’attore. «Quando ero piccolo andavo sempre a giocare in teatro, era il mio parco giochi. Ancora oggi continuo a giocare, faccio l’attore», ha raccontato nello studio di Caterina Balivo. Enrico Lo Verso ha quindi aperto i cassetti della sua carriera e della vita privata per raccontare aspetti inediti di sé. «Mio fratello vive a Siracusa, mia sorella a Roma, quindi vedo lei di più». In merito invece all’esperienza a Ballando con le Stelle: «Cosa ne pensano? Spero che mi votino», ha scherzato l’attore. Enrico Lo Verso ha poi svelato un retroscena sul fratello Beppe: «Tutte le mie amiche volevano lui». Ma poi ha ricevuto una sorpresa proprio da lui: un videomessaggio nel quale è apparso anche il padre, che ha citato la mamma. «Io la sento sempre accanto», ha detto a proposito della madre.

ENRICO LO VERSO SU ANTONIO BANDERAS

«Come diceva mamma, è andato via l’unico con cui potevo parlare», ha detto il papà di Enrico Lo Verso nel videomessaggio trasmesso da Vieni da me. «Il salto è la rappresentazione della nostra infanzia. Eri bello monello», aggiunge invece il fratello Beppe. «Sei un bravo figliolo, lo dimostrano le telefonate che mi fai ogni giorno per raccontarmi le tue giornate», ha raccontato il papà di Enrico Lo Verso. Mentre il fratello ha proseguito: «Ero molto più bravo di te, ma come ballerino sei tu più bravo». Entrambi gli hanno fatto gli auguri per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Poi è tornato a parlare di sé e di una fase particolare della sua vita, quella in cui ha deciso di lasciare la Sicilia: «Non ho mai avuto nessun problema, quindi come facevo a crescere? Per questo ho deciso di partire, di andare a Roma. Senza difficoltà non impari». C’è però un curioso retroscena: per “Il ladro dei bambini” fu scelto Antonio Banderas per il ruolo del carabiniere Antonio, poi fu scelto Enrico Lo Verso. «Ero arrabbiatissimo in quel provino, perché avevano preso uno straniero, Banderas, come protagonista. Io dovevo doppiarlo e invece sono stato preso io».

© RIPRODUZIONE RISERVATA