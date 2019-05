ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto: numeri vincenti oggi 15 maggio (220/2019)

E’ tempo di nuova combinazione per il concorso SiVinceTutto numero 220 che questa settimana, a differenza dei due precedenti appuntamenti, non ha fatto registrare il fatidico “6”. In due concorrenti, però, centrando cinque numeri della sestina vincente hanno guadagnato un bel premio del valore ciascuno di 4.428 euro. Non male la seconda vincita della serata, anche se decisamente più bassa, pari a 132 euro e finita nelle tasche di 161 fortunati giocatori. In oltre duemila sono riusciti a indovinare solo 3 dei sei numeri necessari per poter festeggiare in grande stile e per loro il premio vinto è stato di appena 40,66 euro. A differenza delle ultime due estrazioni, nelle quali per via della massima vincita con punti 6 coloro che indovinavano due numeri si portavano a casa solo il costo della giocata, questa volta gli oltre 13mila giocatori hanno ottenuto poco più di 10 euro, quanto basta per spronarli a fare ancora meglio la prossima settimana, quando il SiVinceTutto tornerà con l’auspicio di poter distribuire ancora tanti ricchi premi in questo ricchissimo maggio da ricordare. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI OGGI

E’ già arrivato il momento di una nuova estrazione del SiVinceTutto, lo speciale concorso SuperEnalotto pronto a tornare questa sera, mercoledì 15 maggio, con la sua combinazione vincente. Per ben due volte di fila, il mese in corso ha permesso di poter collezionare una strepitosa vincita centrando l’attesissimo “6”. Se nella giocata dello scorso 6 maggio – andata in scena eccezionalmente di lunedì per recuperare la giornata del primo maggio -, un fortunato concorrente era riuscito a portarsi a casa un bel gruzzoletto del valore di 71 mila euro, anche la scorsa settimana la Dea Bendata è stata più generosa del solito. Nuova vincita con sei punti per il fortunato giocatore appassionato del SiVinceTutto che ha potuto gioire indovinando ben sei numeri dei dodici giocati e portandosi a casa la somma di ben 68mila euro! Un SiVinceTutto più che generoso, oltre che fortunato, il quale anche stasera, in vista della nuova estrazione, potrebbe segnare un vero e proprio record se solo riuscisse a far centrare per la terza volta consecutiva la sestina vincente. Il costo di ogni giocata, ricordiamolo, è sempre pari a 5 euro ma il montepremi del concorso numero 220 di oggi come di consueto sarà distribuito tutto nell’unica estrazione della serata. Ancora poche ore per tentare di accaparrarsi uno dei primi in palio: oltre al “6” non saranno di meno le vincite minori, le quali potrebbero sempre garantire un minimo di tranquillità.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Il SiVinceTutto, a grande sorpresa anche la scorsa settimana ha segnato una nuova vincita importante. Finora, sono oltre 59 i milioni distribuiti tra i vari giocatori appassionati dello speciale concorso SuperEnalotto che si rinnova ogni mercoledì. La scorsa settimana, le vincite sono state in totale oltre 14mila per un importo complessivo di 224mila euro. Oltre al fortunato giocatore che ha potuto festeggiare in grande stile grazie al gruzzoletto non indifferente reso possibile dal “6”, sono stati in quattro i fortunati che centrando il “5” hanno intascato quasi 2 mila euro. In 231, con il “4” si sono dovuti accontentare di un premio di 79 euro, mentre i punti “3” e “2” hanno permesso alla maggior parte dei concorrenti di poter ricevere solo il consueto premio consolatorio rispettivamente del valore di 32 euro e 5 euro, ovvero il costo della giocata. La Dea Bendata però, anche questa sera 15 maggio potrebbe regalare delle piacevoli sorprese… Non ci resta che incrociare le dita ed attendere la nuova combinazione fortunata!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

1 – 2 – 16 – 42 – 74 – 85

