Estrazione/ SiVinceTutto SuperEnalotto oggi 22 maggio: numeri vincenti (221/2019)

Il SiVinceTutto, lo speciale concorso del SuperEnalotto, anche oggi, mercoledì 22 maggio, chiamerà a raccolta poco dopo le 20.30 migliaia di appassionati che sognano di poter accaparrarsi il ricco montepremi messo in palio. L’appuntamento settimanale con la Dea Bendata, si rinnova come di consueto con l’auspicio di poter chiudere in bellezza il mese di maggio, considerato uno dei più fortunati. L’inizio è stato senza ombra di dubbi super per via delle due vincite consecutive messe a segno, ma non è detto che anche oggi, penultimo concorso del mese, possa contemplare una conclusione ancora più strepitosa. Ad oggi sono stati distribuiti ben 60.174.661 euro, oltre 260mila solo nell’ultimo concorso di mercoledì scorso, che tuttavia non ha visto realizzare la fatidica vincita con punti 6. In tutto però, sono state messe a segno quasi 16mila vincite e per due dei concorrenti la serata ha avuto un risvolto particolarmente interessante, grazie al premio di 4.428 euro con il “4”. Come andrà questa sera? Ancora poche ore prima del verdetto, il tempo necessario, per chi ha avuto un’ispirazione dell’ultimo minuto o per chi ancora non ha avuto modo di giocare la propria schedina che, come sempre, ricordiamo che avrà un costo di 5 euro.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Sono in tutto 12 i numeri che si potranno giocare nel concorso SiVinceTutto di oggi 22 maggio in programma per le 20.30. La nuova estrazione potrebbe essere quella fortunata per consentire ad uno dei numerosi giocatori di accaparrarsi la vincita maggiore messa in palio. Per riuscirci occorrerà indovinare la metà esatta dei numeri giocati ma potrebbero essere interessanti anche i premi immediatamente successivi. Dal “3” in giù, chiaramente, il valore della vincita scenderà drasticamente, come evidenziato nel passato concorso quando in 161, intercettando il “4” si sono dovuti accontentare appena di 132 euro. Solo 40 euro il premio andato nelle tasche degli oltre 2300 concorrenti che hanno indovinato tre numeri. Ma attenzione! Si potrà vincere anche con punti 2. Si tratta chiaramente solo di un premio di consolazione in quanto nell’ultima estrazione, gli oltre 13mila concorrenti che hanno indovinato due numeri della combinazione vincente hanno guadagnato poco più di 10 euro.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



