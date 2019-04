Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 24 aprile: i numeri vincenti (217/2019)

La settimana di estrazioni entra nel vivo con quella di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Come ogni mercoledì, anche oggi arriva il nuovo concorso. Ma quello di oggi, 24 aprile 2019, è un appuntamento che ha un sapore diverso, perché arriva alla vigilia di una giornata di festa speciale per gli italiani. E dunque con un nuovo spirito ci si può approcciare all’estrazione di SiVinceTutto Superenalotto di oggi. L’occasione è utile anche per dare l’assalto alla sestina vincente, visto che la settimana scorsa è andata a vuoto. Ci sono andati molto vicino in quattro, che grazie al loro “5” hanno portato a casa 2.287,15 euro. Ma ci sono stati anche molti “4” mercoledì scorso: le schedine vincenti sono state 172, ognuna delle quali ha fruttato 128,28 euro. Ma SiVinceTutto Superenalotto è un gioco con cui si vince anche indovinando tre e solo due numeri della sestina vincente.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Anche nell’estrazione di oggi di Superenalotto SiVinceTutto verrà messo in palio tutto il montepremi in un’unica sera. Questa è una delle caratteristiche di questo oggi, che tra l’altro prevede modalità semplici di partecipazione. Si giocano 12 numeri con l’obiettivo di indovinarne la metà, quindi solo 6. Anche le categorie di vincita sono semplici: indovinando 6, 5, 4, 3 e anche 2 numeri della combinazione estratta. Questo è un appuntamento che si rinnova ogni mercoledì, ma ci sarà a breve una piccola eccezione. Vi segnaliamo che, in occasione della Festività Nazionale del Lavoro, l’estrazione di mercoledì 1° maggio è posticipata a lunedì 6 maggio 2019. A tal proposito, è ben sapere che per non perdere l’appuntamento con la fortuna, i giocatori di SiVinceTutto Superenalotto possono partecipare a tutti i concorsi con la giocata in abbonamento. E potete farlo a partire dall’estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



