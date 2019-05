Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 6 maggio: numeri vincenti (218/2019)

L’attesa è finita: torna SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Per un attimo avete pensato che ci riferissimo al Royal baby? La nascita del primogenito di Meghan Markle e del principe Harry si è fatta attendere di più. L’estrazione cade insolitamente di lunedì, perché l’estrazione del primo maggio è stata rinviata, in quanto concomitante con la Festa dei Lavoratori. Chi ha abbonato i propri numeri fortunati deve semplicemente attendere l’uscita di quelli vincenti, sperando ovviamente che corrispondano, gli altri invece fanno ancora in tempo ad effettuare la propria giocata per partecipare all’estrazione di oggi, lunedì 6 maggio 2019. A scanso di equivoci, chiariamo che il fatto che ci sia oggi l’estrazione di SiVinceTutto Superenalotto non inciderà sul calendario di questo gioco. E questo quindi vuol dire che mercoledì 8 maggio ci sarà regolarmente il consueto appuntamento con questo gioco.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Una cosa è certa: questa settimana ci sono due occasioni per vincere a SiVinceTutto Superenalotto. Non fatevi sfuggire allora l’occasione, anche perché si può vincere pur non indovinando la sestina vincente. E questo perché ci sono altre categorie che regalano premi. Lo dimostra quanto accaduto nell’ultima estrazione, quella che risale a fine aprile. Nessuno ha indovinato i numeri vincenti in quell’occasione, ma cinque schedine hanno sfiorato il colpo grosso. E ognuna di queste ha fruttato 1.847,53 euro ai fortunati possessori. Come è stato possibile? È stato centrato il 5, quindi anche se per un solo numero non è stato centrato il 6, è stato comunque possibile vincere. A tal proposito vi ricordiamo che si può vincere al SiVinceTutto Superenalotto anche indovinando quattro, tre o solo due numeri tra quelli vincenti. Le quote dei premi chiaramente sono più basse, ma si tratta di somme che possono comunque fare comodo.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

