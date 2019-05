Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 8 maggio: numeri vincenti (conc 219/2019)

Sono trascorsi appena due giorni dall’ultimo SiVinceTutto, il concorso speciale del SuperEnalotto insolitamente andato in scena di lunedì ma già oggi si ritorna a sognare in grande stile! L’ultima volta, nella giornata di recupero del concorso, un fortunatissimo giocatore ha potuto esultare grazie alla straordinaria vincita segnata centrando il fatidico “6” e che gli ha permesso di portarsi a casa la cifra di oltre 71 mila euro. Come andrà in occasione della nuova estrazione in programma per oggi, mercoledì 8 maggio 2019? Siamo giunti al concorso numero 219 e la possibilità di portarsi a casa un bel gruzzoletto restano ancora altissime. Chi ha voglia di sfidare la fortuna potrà farlo entro questa sera, prima dell’estrazione della combinazione fortunata. Partecipare al gioco è sempre molto semplice: dodici i numeri che potrete giocare. Ne basteranno solo la metà per garantirvi il massimo premio messo in palio, ma non disperate! Anche i premi “minori” non saranno da meno in quanto si potrà vincere centrando appena 2 numeri della combinazione estratta. Il costo della giocata sarà pari a 5 euro e l’intero montepremi della serata sarà distribuito nell’unica estrazione di questo mercoledì. C’è ancora tempo per corteggiare la Dea Bendata e dopo l’apertura del mese all’insegna della grande generosità, anche stasera potrebbe ripetersi un nuovo piccolo ‘miracolo’ di maggio. Tentar non nuoce!

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI

Il SiVinceTutto ha riservato un’ottima partenza in occasione della prima estrazione di maggio rinviata per la Festa del Lavoro ma culminata con una eccezionale vittoria lo scorso lunedì. Oltre al fortunato (ed invidiato!) giocatore, altri cinque concorrenti sono riusciti ad indovinare cinque numeri della combinazione, portandosi a casa comunque un bel premio di 1.518 euro. Sono state 129 le schedine vincenti con punti 4 e che hanno fatto registrare una vincita appena superiore a 140 euro. Il “3” è stato centrato da 1874 giocatori che si sono consolati con quasi 37 euro mentre gli oltre 11mila concorrenti che hanno indovinato solo due numeri nell’ultima estrazione, avranno avuto una spinta in più per ritentare la fortuna avendo vinto appena il costo della nuova giocata. La Dea Bendata però, sappiamo bene che non risparmia nessuno e non è detto che proprio oggi, a distanza di due giorni dall’ultima sua visita, non possa bissare con un nuovo ricco premio tra le 5 categorie di vincita a disposizione.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

(I numeri vincenti del concorso del SiVinceTutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



