Eurojackpot/ Estrazione oggi 10 maggio 2019: i numeri vincenti (conc n 19/2019)

Eurojackpot ha raggiunto una quota record per l’estrazione di oggi: il montepremi è infatti di 90 milioni di euro. Non si tratta di un evento storico per questo gioco, ma di certo è la prima volta che accade nel 2019. E quindi nel concorso di venerdì 10 maggio il jackpot sarà particolarmente ricco. Questo mese comunque è cominciato nel segno della fortuna, perché la settimana scorsa è stato realizzato un 5+1 da quasi 3 milioni di euro a Milano. Niente 5+2, ma l’occasione per provare ad essere il nuovo milionario europeo torna oggi. Per provare a vincere 90 milioni di euro con Eurojackpot bisogna mettere in gioco 5 numeri e 2 Euronumeri, al costo di due euro. Se non avete modo di passare dalla vostra ricevitoria di fiducia, potete effettuare la vostra giocata online o usare l’app ufficiale di questo gioco. Non perdete tempo, l’estrazione vi aspetta stasera. E allora buona fortuna con Eurojackpot!

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

L’Italia si prepara ad una nuova estrazione di Eurojackpot, sperando sia fortunata almeno come quella di venerdì scorso. C’è stato un 5+1 da 2.739.674,60 euro: il premio è stato vinto a Milano, dove il fortunato ha indovinato tutta la cinquina della combinazione estratta, ma solo uno dei due Euronumeri. In molti si sono interrogati sull’identità del fortunato. La schedina è stata giocata presso un punto vendita Sisal di Piazzale Cadorna, all’interno della Stazione Nord 14. Si tratta di un pendolare o di un viaggiatore che ha voluto approfittare di un momento di attesa per provare ad attirare a sé la dea bendata? Gli altri Paesi concorrenti hanno dovuto accontentarsi delle “briciole”: ci sono stati cinque 5+0 da 161mila euro circa, centrati in Germania (due), Danimarca, Olanda, Estonia e Svezia. Un gran bel bottino, ma ancora più ricco è quello in palio stasera per chi riuscirà a indovinare tutti i numeri della combinazione vincente: ci sono 90 milioni di euro, per la prima volta quest’anno.

