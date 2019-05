Eurojackpot/ Estrazione oggi 17 maggio 2019: i numeri vincenti! (conc 20/2019)

Riparte da 10 milioni di euro Eurojackpot per l’estrazione di oggi. E questo vuol dire che qualcuno ha messo le mani sul montepremi nel concorso precedente. La settimana scorsa infatti è stato centrato il 5+2, ma eccezionalmente non da una persona, bensì da due. Le due schedine risultante vincenti sono state però giocate in Germania e Polonia, non in Italia. Il nostro Paese è rimasto all’asciutto per quanto riguarda le vincite maggiori. Quella più alta è stata infatti di 2.671,00 euro: cinque le schedine “azzurre” vincenti per il 4+2. Bisognerà allora fare meglio in vista del concorso di oggi, venerdì 17 maggio 2019. Le categorie sono 12, quindi le occasioni per vincere non mancano, ma l’obiettivo principale deve essere quello di indovinare tutta la combinazione fortunata. Difficile sì, ma non impossibile, come dimostrano le quote di Eurojackpot della settimana scorsa. E infatti riparte l’assalto…

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Chi sarà oggi il milionario di Eurojackpot? In palio ci sono 10 milioni di euro, meno rispetto ai 45 che ha vinto ciascuno dei due vincitori della scorsa settimana. Ma si tratta comunque di un gran bel bottino. Lo stesso pensano coloro che nel concorso precedente hanno centrato il 5+1 da poco meno di un milione di euro. E in questo caso le schedine risultate vincenti sono state 11: sette in Germania, due in Repubblica Ceca, una in Spagna e l’altra in Danimarca. Sono 18 invece le giocate fortunate per il 5+0, che ha fruttato 66mila euro circa ai fortunati possessori delle schedine in questione. E quindi si arriva al 4+2 di cui vi abbiamo parlato prima. È facile allora comprendere il motivo per il quale questo gioco è molto diffuso. Tra l’altro giocare è semplice: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. E si può partecipare all’estrazione di Eurojackpot giocando la propria combinazione in ricevitoria o online.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

