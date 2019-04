Eurojackpot/ Estrazione oggi 26 aprile 2019: i numeri vincenti (conc n 17/2019)

Eurojackpot torna oggi, venerdì 26 aprile 2019, con un’estrazione che mette in palio 63 milioni di euro. Un bottino ragguardevole e in quanto tale allettante. L’Italia si approccia al nuovo concorso con rinnovate ambizioni, dopo il fortunato weekend di Pasqua. Nello scorso concorso infatti è stato conquistato un altro 5+0 da oltre 80mila euro. La passione italiana è esplosa proprio a Pasqua, ma potrebbe continuare nel concorso di stasera. Siete pronti allora a prolungare i festeggiamenti? La caccia alle uova d’oro ha premiato venerdì scorso in provincia di Modena un giocatore che ha indovinato per intero la combinazione estratta, senza però centrare nessuno dei due Euronumeri. Ma l’avvincente Eurojackpot è pronto anche oggi a premiare alcuni dei suoi giocatori. Chissà se ci sarà la vincita per la categoria più alta, quella del 5+2. Finora nessun Paese è riuscito a conquistare il montepremi milionario, che quindi continua a salire estrazione dopo estrazione.

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

E se fossi tu il prossimo milionario europeo? L’atteggiamento deve essere positivo quando ci si approccia ad una nuova estrazione di Eurojackpot, anche se il 5+2 manca da un po’. La sfida torna stasera e non c’è molto su cui riflettere perché giocare è molto semplice. Per provare a tentare la fortuna non bisogna fare altro che scegliere 5 numeri su 50 più 2 Euronumeri su 10. Indovinandoli tutti, si vince il jackpot milionario in palio. Bastano due euro per una giocata, e si può fare sia in ricevitoria che online o dall’app ufficiale Eurojackpot. La settimana scorsa comunque non è stata premiata solo l’Italia: alcuni Paesi sfidanti hanno condiviso l’emozione di vincere. Sono state nove in tutto le assegnazioni per la categoria punti 5+0: l’hanno realizzata anche Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia e Repubblica Ceca. Ma ancor più fortunate sono state Polonia, Norvegia e Finlandia con il 5+1 da 681.183,60 euro ciascuno. E allora sotto a chi tocca…

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



