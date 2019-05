Eurojackpot/ Estrazione oggi 3 maggio 2019: i numeri vincenti (conc n 18/2019)

Eurojackpot torna oggi, 3 maggio 2019, con una nuova estrazione. Come ogni venerdì, riecco un nuovo appuntamento con la fortuna, nella speranza che si presenti davvero dalle nostre parti. A tal proposito è bene sapere che ci sono 77 milioni di euro in ballo: è questo il montepremi per il concorso di stasera. Quando non viene vinto, infatti, continua a crescere estrazione dopo estrazione. E questo è il nostro caso, visto che nelle ultime settimane nessuno è riuscito a indovinare la combinazione fortunata. Però c’è stato un fortunato che ha centrato la settimana scorsa un bel 5+1. Sì, per un solo Euronumero non ha messo le mani sul premio più ambito, ma può guardare il bicchiere mezzo pieno con il premio di 2,3 milioni di euro. Un gran bel bottino, ma è ragguardevole anche quello del 5+0 da 101mila euro circa. In questo caso le schedine fortunate sono otto. Nessuna di queste però è stata giocata in Italia.

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Si può fare meglio stasera con la nuova estrazione di Eurojackpot, perché il premio più alto ottenuto in Italia è stato di 251,40 euro. È stato ottenuto con il 4+1. Ma sono dodici le categorie di vincita previste da questo gioco, quindi le possibilità di entrare nel gruppo dei fortunati non sono affatto poche. La passione italiana è esplosa a Pasqua con la vincita di 80mila euro con un bel 5+0 centrato in provincia di Modena, per la precisione a Formigine. Qui il fortunato ha effettuato la sua giocata vincente. Chissà dove è stata fatta (o verrà fatta) la prossima giocata italiana fortunata… Che questo sia un gioco avvincente e sorprendente è infatti fuori da ogni dubbio, ma non premia solo l’Italia, come avete avuto modo di capire. Dunque, si può condividere l’emozione di vincere anche con gli altri Paesi sfidanti, cercando ovviamente di fare meglio di tutti. A partire dall’estrazione di oggi di Eurojackpot.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

