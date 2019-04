Fabio Fognini, festa con Le Iene/ Dopo Atp Montecarlo il tennista resta in mutande

Dopo la straordinaria vittoria a Montecarlo, Fabio Fognini è rimasto in mutande con “Le Iene”. Il tennista italiano ha partecipato infatti all’intervista di Stefano Corti e Alessandro Onnis, con tanto di strip tennis. I due inviati hanno chiesto di tutto a Fognini, ma proprio tutto. E il tennista ha risposto a qualsiasi domanda: dal sogno di sfidare Roger Federer alle sue performance sessuali. Ad esempio ha raccontato di fare sesso 15 volte a settimana. Al marito di Flavia Pennetta hanno chiesto anche di mandare sms di sfottò a Valentino Rossi e ad altri sportivi. Dopo le chiacchiere sono passati alla sfida vera: gli hanno proposto il loro strip tennis. La regola è semplice: chi perde ad ogni set si deve togliere un indumento. E a sorpresa è il campione a restare in mutande alla fine. Non è la prima intervista “particolare”: una simile è capitata anche al saltatore in alto Gianmarco Tamberi e alla campionessa mondiale di Biathlon, Dorothea Wierer.

FABIO FOGNINI, FESTA CON LE IENE DOPO ATP MONTECARLO

Fabio Fognini ha battuto Lajovic nella finale di Atp Montecarlo con il punteggio di 63/64. «Vincere questo torneo è qualcosa di straordinario che non riesco a credere», ha dichiarato durante la premiazione. E ha dedicato la vittoria alla madre che ha compiuto gli anni. Anche “Le Iene” si sono volute complimentare con il tennista, quindi si sono presentati da Fabio Fognini per un’intervista particolare. In attesa delle dichiarazioni rilasciate al programma di Italia 1, ecco cosa ha detto all’indomani della sua vittoria ai microfoni di Sky: «Mi sono ritrovato dopo un periodo buio in cui ho toccato il fondo: ero negativo con me stesso, mi sopportavo poco». Fabio Fognini ah faticato nel ritrovarsi, ma il 31enne ligure, numero 12 del mondo, ha dato una svolta alla sua carriera. «Il bello e il brutto di questo sport è che da una settimana all’altra ti ritrovi dalle stelle alle stalle. Bisogna solo continuare, ovviamente ora sogno qualcos’altro».

