FEMMINICIDIO A CAVE/ Roma, spara e uccide la moglie al culmine di una lite

L’italia continua a fare i conti con la piaga del femminicidio: un nuovo caso si è verificato a Cave, alle porte di Roma, dove un uomo ha sparato alla moglie finendo per ucciderla. Lo riporta “Il Messaggero”, sottolineando che il delitto si sarebbe consumato al culmine di una lite furibonda tra coniugi. L’allarme è stato dato dai vicini di casa della coppia, che intorno alle 12 di oggi, martedì 7 maggio 2019, hanno avvertito nitidamente il rumore di alcuni spari, e hanno allertato le autorità. Sul posto si sono precipitati immediatamente i carabinieri, i quali, al loro arrivo nell’appartamento di via Noci a Cave si sono trovati davanti ad una scena terribile: con l’uomo ancora armato e la donna ormai priva di vita, al punto che ogni tentativo di soccorrerla è risultato inutile. Ma qual è il movente di questo assassinio?

FEMMINICIDIO A CAVE

Le motivazioni che hanno portato l’uomo ad aprire il fuoco contro la propria moglie e ad ucciderla? Ovviamente a rispondere a questa domanda dovranno essere gli inquirenti, che sentiranno la versione del marito per tentare di capire se tra i due c’erano frizioni o dissidi tali da lasciare immaginare un epilogo tragico come quello verificatosi quest’oggi in quel di Cave, alle porte di Roma. Eppure dai primi accertamenti è emerso che tra marito e moglie non risultano precedenti episodi di violenza. Come riportato da Il Messaggero, sul posto si attende l’arrivo del medico legale e del pm di turno della Procura di Tivoli. Secondo quanto appreso da Roma Today, la pistola con cui l’assassino, un uomo di 59 anni, ha sparato sarebbe legalmente detenuta per uso sportivo.

