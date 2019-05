Festa del Lavoro, Primo Maggio/ Le battaglie operaie per i diritti dei lavoratori

Primo maggio 2019, oggi si celebra la Festa del lavoro, conosciuta anche come la Festa dei lavoratori: una ricorrenza annuale celebrata in molti Paesi del mondo volta a ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori. Torniamo alla metà dell’Ottocento e alle battaglie operaie negli Usa e in Europa per la conquista di diritti e sicurezza sul luogo del lavoro: il primo focolaio è stato registrato in Illinois, dove nel 1866 venne approvata la prima legge delle otto ore lavorative giornaliere. Una svolta epocale, basti pensare che era consuetudine che si lavorasse anche 16 ore al giorno senza alcuna forma di sicurezza. Una rivoluzione, quella siglata a Chicago, che affonda le sue radici nelle manifestazioni per i diritti degli operai delle fabbriche nel corso della Rivoluzione industriale degli Stati Uniti d’America, che vide in prima linea l’Associazione dell’Ordine dei Cavalieri del Lavoro americani, i Knights of Labor.

PRIMO MAGGIO, LA FESTA DEL LAVORO: LE SUE ORIGINI

La legge approvata in Illinois entrò in vigore il 1° maggio 1897, giorno in cui fu organizzata un’importante manifestazione. La notizia circolò rapidamente in tutto il mondo, compresa l’Europa: nel settembre del 1866 venne organizzata a Ginevra, in Svizzera, la Prima Internazionale, il congresso dell’Associazione internazionale dei lavoratori. Per arrivare alla conquista dei desiderati diritti dei lavoratori. La Festa del lavoro in Europa venne ufficializzata a Parigi nel 1889 dai delegati socialisti della Seconda Internazionale: una data legata inevitabilmente alla “conquista” di Chicago. La manifestazione del 1° maggio 1890 ottenne grande successo, con migliaia di lavoratori scesi in piazza per rivendicare i propri diritti, un’altissima adesione che rappresentò l’ennesimo punto di svolta. In Italia venne istituita ufficialmente due anni più tardi.

LA FESTA DEI LAVORATORI IN ITALIA

La Festa del lavoro in Italia venne istituita il 1° maggio del 1891, ricorrenza interrotta nel corso del ventennio fascista: i festeggiamenti vennero stoppati a partire dal 1924, anticipati al 21 aprile e trasformati ne il “Natale di Roma – Festa del lavoro”. Un cambiamento ripristinato nel 1945 dopo la fine del secondo conflitto mondiale, dove il primo maggio mantenne lo status di giorno festivo. Due anni più tardi, nel 1947, la tragedia di Portella della Ginestra a Palermo: la banda del boss Salvatore Giuliano sparò su un corteo di circa 2 mila operai in festa; bilancio tragico di undici morti e oltre cinquanta feriti. Dal 1990 CGIL, CISL e UIL, in collaborazione con il Comune di Roma, organizzano un grande concerto per celebrare la ricorrenza del primo maggio, il noto Concertone: in piazza di San Giovanni in laterano migliaia di giovani si ritrovano per assistere alle esibizioni di gruppi musicali e cantanti.



