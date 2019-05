Festa della Mamma 2019, auguri e immagini/ Le frasi anche per WhatsApp e Facebook

Il grande giorno è arrivato: oggi è la Festa della Mamma 2019. Se la scelta del regalo non è stata semplice, altrettanto complessa è quella della frase per gli auguri. Trovare l’ispirazione non è facile, ma ci sono delle belle frasi da scrivere su un biglietto o da usare per rinnovare gli auguri alla propria mamma anche su WhatsApp e Facebook. Quel che conta è che le parole arrivino al cuore. A tal proposito c’è una toccante frase di William Ross Wallace: “La mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo”. Significativa è anche quella di Alexandre Dumas: “La madre perdona sempre. È stata messa al mondo anche per questo”. C’è anche un proverbio ebraico che può fare al caso vostro: “Dio non poteva essere dappertutto, e quindi ha fatto madri”. C’è poi William Makepeace Thackeray: “Madre è il nome di Dio che i bambini hanno sulle labbra”. C’è poi la frase toccante di Papa Giovanni XXII: “Mi strinsi al fianco della mamma, ed ancora sentii addosso i suoi bei capelli. ‘Come l’ala di un angelo’, pensavo. E fui davvero felice”.

FESTA DELLA MAMMA 2019, I PIATTI CHE CE LA FANNO RICORDARE

Se per la Festa della Mamma 2019 avete pensato di mettervi voi ai fornelli per preparare un buon pranzo, allora magari avete pensato di riproporre quelle pietanze che vi fanno pensare proprio a lei. Secondo un sondaggio condotto da TheFork, sito e app che permette di prenotare online in oltre 60mila ristoranti nel mondo, il piatto collegato alla mamma è il ragù, in tutte le sue forme: con spaghetti, ravioli, cannelloni, etc… Ma per oggi potreste mettervi alla prova con la celebre parmigiana di melanzane, un grande classico. E se invece è la mamma a voler cucinare un gustoso pranzo nel giorno della sua festa, potrebbe preparare una deliziosa pasta al forno, cannelloni o tagliatelle. Nella top ten ci sono anche gli gnocchi, a prescindere da come possono essere cucinati, e così il polpettone o le polpette. Non possono mancare risotti, pasta fatta in casa, ravioli, pizza e dolci. Come la torta di mele o al cioccolato. Saranno però in molti a portare la propria mamma al ristorante: c’è stato un incremento delle prenotazioni tra il 2017 e il 2018. La tendenza verrà confermata quest’anno?

