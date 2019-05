Festa della Mamma 2019/ Frasi auguri e immagini: bambini tra disegni e poesie

La Festa della Mamma 2019 si avvicina e ci prepariamo agli auguri: domani sarà possibile celebrale il caposaldo della propria famiglia. Sono tante le frasi di auguri tra cui scegliere per la mamma, la donna più importante della propria vita. Ci sono però anche tanti proverbi, come «Ògne scarrafóne è bbèllo ‘a màmma sóia» che Pino Daniele ha inserito nel testo di una sua canzone. Ci sono poi riflessioni più profonde, come quella di Oriana Fallaci, la quale ricordava che «essere mamma non è un mestiere. Non è nemmeno un dovere. È solo un diritto tra tanti diritti». C’è poi la poesia di Rabindranath Tagore: «Il bambino chiama la mamma/ e domanda: “Da dove sono venuto?/ dove mi hai trovato e raccolto?”/ La mamma ascolta,/ piange e sorride mentre stringe/ al petto il suo bambino:/ “Eri un desiderio /dentro il cuore!». Infine, Fedor Dostoevskij: «La gioia che prova una madre quando coglie il primo sorriso del suo bambino dev’essere proprio la stessa che prova Iddio ogni volta che, su dal cielo, vede un peccatore che gli rivolge una preghiera con tutto il suo cuore».

FESTA DELLA MAMMA 2019, BAMBINI DISEGNANO PROFUMI CHANEL

Chanel per la Festa della Mamma 2019 ha affidato a dei designer speciali di disegnare i suoi iconici profumi e alcuni prodotti di make up. Non sono illustratori famosi, ma molto creativi: si tratta di bambini. Per la precisione sono i figli dei dipendenti della maison. Abituati a vedere in casa trucchi e cosmetici, associandoli ai loro genitori, non hanno faticato nel proporre in maniera originale, con matite colorate, pennarelli e pastelli a cera, quei prodotti. Le opere colorate sono diventate protagoniste di una campagna di comunicazione digitale, tenera e originale, creata a livello internazionale. Alcuni disegni realizzati liberando fantasia e creatività sono diventati delle affissioni per la festa che si celebra ogni seconda domenica del mese di maggio: un’operazione in esclusiva per le profumerie Douglas. E allora se volete vedere la nuova divertente versione di Chanel N°5, Rouge Coco, Gabrielle Chanel, Chanel Chance Eau Tendre, Sublimage, palette Les 4 Ombres, non vi resta che seguire la campagna sui social.

