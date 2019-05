FESTA DELLA MAMMA 2019, FRASI D’AUGURI/ Poesie e cartoni Disney: si piange!

La Festa della Mamma 2019 si avvicina a grandi passi: la data di domenica 12 maggio è ormai dietro l’angolo e trovare frasi d’auguri e idee originali per celebrare la ricorrenza dedicata alle donne più importanti delle nostre vite diventa col passare delle ore un’incombenza sempre più complicata. Noi siamo qui per questo. L’obiettivo è quello di darvi delle idee non banali: ma questo non vuol dire non affidarsi ai grandi classici…ad esempio quelli Disney! Sì, perché se siete dei ragazzi non troppo cresciuti o invece dei padri disperati per l’impossibilità di trovare una buona idea per assecondare l’amore filiale nei confronti della mamma, una buona pensata può essere quella di guardare un bel cartone animato Disney a tema. Chiariamolo subito: Bambi, vista la tragica fine della mamma, è da evitare categoricamente, a meno che non si voglia passare la serata coi fazzoletti in mano. Una buona alternativa? Puntate sugli Aristogatti: d’altronde mamma Duchessa dopo mille peripezie ritrova i suoi “gattini”…

FESTA DELLA MAMMA 2019: AUGURI CON UNA POESIA

Se la vostra mamma è invece una signora un po’ attempata, se fili d’argento hanno fatto capolino tra i suoi capelli, allora non è più tempo di cartoni animati per farle gli auguri di buona festa della Mamma 2019, ma di pensieri più profondi. In questo caso il consiglio è quello di affidarsi allo sconfinato repertorio letterario nostrano, gravido di componimenti che – siamo certi – avranno il potere di commuovere le vostre amate mamme. Un esempio perfetto è rappresentato da “Supplica a mia madre”, di Pier Paolo Pasolini. Facciamo parlare i suoi versi:”È difficile dire con parole di figlio/ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio./Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,/ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore./Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere/è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia./Sei insostituibile. Per questo è dannata/alla solitudine la vita che mi hai data./E non voglio esser solo. Ho un’infinita fame/d’amore, dell’amore di corpi senza anima./Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu/sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:/ho passato l’infanzia schiavo di questo senso/alto, irrimediabile, di un impegno immenso./Era l’unico modo per sentire la vita,/l’unica tinta, l’unica forma: ora è finita./Sopravviviamo: ed è la confusione/di una vita rinata fuori dalla ragione./Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire./ Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…“.

FESTA DELLA MAMMA 2019: ANCHE PER CHI LA MAMMA NON HA PIÙ

Non tutti, purtroppo, hanno ancora la fortuna di poter fare gli auguri di buona Festa della Mamma alla donna che li ha messi al mondo. Questo non significa avere però rinunciato ad una bella tradizione: quella di svegliarsi la seconda domenica di maggio e di abbracciare la propria madre per comunicarle una volta di più il proprio affetto. Si può sopperire a questa pesante assenza con un pensiero: nella speranza che Lei trovi il modo di leggerlo o ascoltarlo, così come quando era in vita riusciva a captare ogni pensiero e turbamento della sua creaturafest. In questo caso non c’è componimento migliore di quello di Giuseppe Ungaretti, intitolato “La Madre”:”E il cuore quando d’un ultimo battito/avrà fatto cadere il muro d’ombra/per condurmi, Madre, sino al Signore,/come una volta mi darai la mano./In ginocchio, decisa,/Sarai una statua davanti all’eterno,/come già ti vedeva/quando eri ancora in vita./Alzerai tremante le vecchie braccia,/come quando spirasti/dicendo: Mio Dio, eccomi./E solo quando m’avrà perdonato,/ti verrà desiderio di guardarmi./Ricorderai d’avermi atteso tanto,/e avrai negli occhi un rapido sospiro“.



