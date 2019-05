Festa della mamma 2019, quando è?/ Aspettando, frasi di auguri, video e canzoni

Ogni anno di questi tempi il dilemma si ripresenta identico: quando è la Festa della Mamma? Per quanto riguarda il 2019 la risposta è la seguente: domenica 12 maggio. Ma qual è il trucco per non sbagliare? Partiamo da due pilastri: la Festa della Mamma cade sempre a maggio e sempre di domenica. Dettaglio aggiuntivo: da qualche anno a questa parte si celebra sempre la seconda domenica di maggio. Un modo per non sbagliare mese è ricordarsi che maggio è anche il mese della Madonna per eccellenza, ovvero la madre di tutte le madri. Se siete confusi, o meglio, se ricordate che in passato c’era una data fissa, non date i numeri: fino a qualche tempo fa era proprio così. In Italia infatti la Festa della Mamma cadeva l’8 di maggio. L’origine di questa festa è da far risalire all’Ottocento quando la pacifista americana Ann Reeves Jarvis si attivò per combattere la mortalità infantile dovuta alle malattie e alla contaminazione del latte e iniziò ad organizzare delle specie di feste della mamma, picnic e altri eventi per promuovere l’amicizia tra le madri che appartenevano a schieramenti che erano stati nemici negli anni della Guerra Civile.

FESTA DELLA MAMMA, LA FRASE DI EDMONDO DE AMICIS

Mancano ancora un po’ di giorni alla Festa della Mamma 2019, che quest’anno cade domenica 12 maggio, ma non è mai troppo tardi per iniziare a pensare a delle idee per auguri. D’altronde se loro hanno avuto la pazienza di tenerci in grembo per 9 mesi senza mai stancarsi, noi possiamo avere la costanza di cercare su internet delle frasi, delle immagini o dei video che siano in grado di comunicare alla mamma – se ancora abbiamo la fortuna – di averlo tutto l’amore che proviamo per lei. E allora ecco una raccolta di idee che potrebbero fare al nostro caso in vista della Festa della Mamma. Se vogliamo andare sul sicuro possiamo decidere di affidarci ad alcune citazioni di autori famosi: un esempio? Edmondo De Amicis, lo scrittore del libro “Cuore”. Molto toccante e commovente il suo pensiero:”Immagina pure che ti siano destinati nella vita molti giorni terribili; il più terribile di tutti sarà il giorno in cui perderai tua madre. […] L’assassino che rispetta sua madre ha ancora qualcosa di onesto e di gentile nel cuore, il più glorioso degli uomini, che l’addolori e l’offenda, non è che una vile creatura”. Con una frase del genere le lacrime sono assicurate…

AUGURI FESTA DELLA MAMMA, PARTIAMO DAI CLASSICI

Se troppe parole non sembrano la soluzione più indicata per la nostra mamma allora una buona alternativa può essere di “ripiegare” su degli auguri musicali. Se la donna che vi ha messo al mondo è, diciamo così, un po’ attempata abbiamo una soluzione di sicuro impatto: quale artista meglio di Claudio Villa in “Mamma”, brano del 1958, è in grado di interpretare i sentimenti che proviamo per lei? Lasciarsi spaventare dall’anno della canzone è sbagliato: il motivo è conosciutissimo, si tratta di un pezzo “evergreen”. E poi basta leggere qualche verso per rendersi conto di trovarsi di fronte ad una vera e propria poesia in musica:”Mamma, solo per te la mia canzone vola/mamma, sarai con me, tu non sarai più sola/Quanto ti voglio bene! Queste parole d’amore che ti sospira il mio cuore/forse non s’usano più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu!”.





