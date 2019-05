Festa della mamma 2019 quando è?/ Le frasi d’auguri più belle e originali

Manca davvero poco, una sola settimana, alla festa della mamma, che quest’anno cade il 12 maggio. Come da tradizione degli ultimi anni, il genitore che ci ha messo al mondo viene festeggiato la seconda domenica del quinto mese (l’anno scorso cadde il 13), ma non è sempre stato così. Fino al 2000 infatti, era stata fissata all’8 maggio la data per fare gli auguri alle nostre mamme, ma poi si è deciso di spostare il tutto alla seconda domenica del mese di modo che le festeggiate, soprattutto le lavoratrici, potessero passare questo bel giorno assieme ai propri figli. Una festa che di fatto intreccia sacro e profano, visto che è una ricorrenza laica ma che viene celebrata durante il mese di maggio, che per la tradizione cattolica è il periodo della Madonna, la madre di Gesù nonché la più famosa di tutte. La mamma si festeggerà domenica 12 maggio non soltanto in Italia, visto che anche negli Stati Uniti e in Australia cadrà la stessa ricorrenza, mentre in Europa, verrà festeggiata in Turchia, in Finlandia, in Svizzera, Danimarca e Belgio.

AUGURI FESTA DELLA MAMMA 2019: QUANDO È?

Coloro che non potranno vedere la propria mamma perché impegnati nel lavoro, perché all’estero o perché magari in vacanza, faranno gli auguri al proprio caro con una telefonata o magari attraverso un bel messaggio. Per questo abbiamo voluto raccogliere una serie di frasi che potrebbero essere molto utili come sms o da spedire via Whatsapp. Sempre un classico scrivere “Ti amo davvero di amore profondo: Sei la migliore Mamma del mondo!”. Questo è invece senza dubbio originale e nel contempo ironico: “Furbo il babbo a sposarti! Tanti auguri mamma”. Meritevole di attenzione anche questa frase, incentrata in particolare sull’insegnamento: “Quanto tua mamma ti chiede se può darti un consiglio, è in realtà una frase retorica. Lei te lo darà comunque. Tanti auguri mamma”. Una frase molto intima può essere anche: “Il nostro rapporto è troppo speciale. Auguri mamma, ti voglio bene”. Se invece voleste fare gli auguri con le rime, eccovi infine un’ultima frase utilizzabile: “Quando son giù e mi sento uno straccio, basta da solo un tuo semplice abbraccio, e io divento di nuovo un leone, sono più forte e mi sento benone!».

