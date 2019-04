FIGLIO DEL BOSS IN FERRARI ALLA PRIMA COMUNIONE/ Bari, il parroco: “Inaccettabile”

Arriva alla prima comunione in Ferrari. Non è un ricco imprenditore, un miliardario desideroso di apparire: è solo un bambino di 9 anni, figlio di un boss della mala di Bari che si è presentato ai piedi del sagrato, scarrozzato dal suo autista, a bordo della sua Rossa fiammante con tanto di tettuccio scoperto. Un episodio verificatosi, come riportato da Il Corriere della Sera, in quartiere difficile del capoluogo pugliese, quello Libertà, dove sono andati in scena dei festeggiamenti a dir poco sfarzosi durante il turno delle comunioni nella chiesa del Redentore. Quello del figlio del boss in Ferrari – recluso in carcere e cui è stato negato il permesso – non è infatti l’unico episodio di questo genere registrato a Bari: ha fatto discutere, infatti, lo spettacolo di fuochi pirotecnici organizzato da un’altra famiglia, sempre legata alla criminalità locale, per celebrare la comunione appena ricevuta dal piccolo di casa.

FIGLIO DEL BOSS IN FERRARI ALLA PRIMA COMUNIONE

Il parroco della chiesa del Redentore, don Antonio D’Angelo, si è ribellato a questa ostentazione di potere, con la Ferrari parcheggiata a pochi passi da statue e altare che ha attirato l’attenzione di fedeli e bambini desiderosi di un giro sul bolide. Queste le parole del prete di cui dà conto Il Corriere della Sera:”Mai viste cose simili, che detesto e non approvo affatto. Non hanno nulla a che vedere con i sacramenti”. Il prelato, ironia della sorte, nel corso della sua omelia aveva invitato i fedeli e le famiglie “a non trasformare i sacramenti in fuochi d’artificio e spettacolo”. Eppure, ammette, “mai avrei pensato a quello che sarebbe successo di lì a poco. Ho ironizzato perché qualche giorno prima c’era già stato un episodio analogo per la prima confessione di un bambino”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA