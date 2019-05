Fiorilena Ronco, 21 coltellate dall’ex/ ‘Viva per miracolo”: appello del figlio Kevin

La storia di Fiorilena Ronco torna a parlare in tv due anni dopo la terribile esperienza che l’ha vista rischiare e non poco la vita: vercellese, 42 anni, la donna è stata accoltellata per 21 volte dall’ex marito Maurizio Zangari lo scorso 23 marzo 2017. Oggi torna in tv a raccontare la sua storia dopo che il figlio Kevin ha mandato una lettera a Barbara D’Urso per convincere la mamma a parlare a Pomeriggio 5 per raccontare sia la sua storia e poi per trovare un motivo di “rinascita” dopo che negli scorsi mesi le notizie giudiziarie avevano fatto crollare il morale della povera vittima di violenze in famiglia. Lo scorso novembre Zangari si è visto ridurre in Appello la pena per tentato omicidio da 16 a 12 anni: «E’ stato riconosciuta l’eccessività della pena irrogata in primo grado come sostenuto nei motivi che ho presentato in appello» ha commentato Anna Binelli, avvocato dell’ex marito di Fiorilena. Zangari, dopo l’ennesima lite e violenza in famiglia, la seguì con l’auto, la speronò e la braccò accoltellandola per 21 volte prima di fermarsi solo perché credeva di averla uccisa. Aspettò poi i carabinieri a bordo strada per consegnarsi dopo la mattanza compiuta.

FIORILENA RONCO “SONO VIVA PER MIRACOLO”

Fiorilena però si salvò miracolosamente dopo un lungo coma e da lì cominciò il calvario non solo fisico per provare a riprendersi da quel tentato omicidio ma anche personale – una famiglia distrutta – e lavorativo. «o non lavoro più, fino a settembre avrò il sussidio di disoccupazione poi non so come farò. Ho due figli di 17 e 23 anni che vivono con me e adesso la nostra casa finirà all’asta. Per un anno non sono riuscita a pagare il mutuo e il mio ex marito dal carcere non ha mai dato l’autorizzazione alla compravendita e finirà all’asta. Io intanto vivo in affitto con i miei figli e per fortuna i miei genitori mi aiutano se no non saprei come fare», raccontava in una intervista a Repubblica lo scorso febbraio. Oggi torna a parlare in tv a Pomeriggio 5 dopo che il figlio Kevin ha chiesto aiuto alla D’Urso e a tutto il pubblico della trasmissione di Canale 5. «Il mio ex marito è stato condannato per il tentato omicidio a 21 anni poi ridotti a 12 definitivi in appello a cui si aggiungono i 3 anni di carcere per lo stalking. Non voglio nemmeno pensare a quando uscirà di galera. Mi basta pensare al fatto che non ha mai chiesto perdono, non ha mai risarcito il danno, non ha mai dato il mantenimento per i figli», raccontava sempre Fiorilena che ha paura soprattutto per i suoi figli, nonostante loro siano bravissimi «mi stanno vicino e non perdonano il padre per quello che mi ha fatto, ma resta sempre il loro padre e soffrono molto per questa situazione».

