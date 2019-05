EPIC GAMES, FORTNITE SEASON 9/ Video trailer: tutte le novità del gioco

Comincia la stagione 9 di Fortnite, il famoso videogioco di Epic Games. La morfologia dell’isola ha subito cambiamenti significativi che entrano ufficialmente in attività con l’aggiornamento. Cosa cambia? Nascono due nuovi punti di interesse: Neoinclinato e Mega mall, che danno un’atmosfera avveniristica alla mappa. E poi c’è un nuovo sistema di trasporto, chiamato Onde d’Urto, con cui i giocatori di Fortnite possono spostarsi molto più rapidamente. Ma così si possono lanciare all’interno proiettili e veicoli, rendendola una nuova minaccia per tutti gli avversari. Ogni nuova Stagione di Fortnite porta con sé nuovi oggetti e armi da usare sul campo di battaglia, tra cui un fucile semiautomatico che dovrebbe rendere le partite più frenetiche. Epic Games ha aggiunto nuove funzioni anche per la modalità Creativa, come la possibilità per l’utente di costruirsi la sua versione della nuova località Neoinclinato. Inoltre, è stata aggiunta l’Isola dei Prati e la possibilità di personalizzare danno, punteggio e salute delle mostruose creature che i giocatori possono scagliare contro altri utenti con questa modalità. Ma la Stagione 9 di Fortnite aggiunge risoluzioni di bug e correzioni per rendere l’esperienza migliore e fruibile. (agg. di Silvana Palazzo)

EPIC GAMES, FORTNITE SEASON 9

Sale altissima l’attesa per conoscere le novità riguardanti la season 9 di Fortnite. La stagione numero 9 del famoso gioco di Epic Games è disponibile da stamattina, precisamente dalle ore 10:00, quando i server sono stati spenti per permettere appunto l’aggiornamento alla patch 9.0. I fan sono in visibilio, in attesa che il tutto torni online (dovrebbe accadere a momenti), e possano così scaricare l’upgrade, ma nel contempo si sprecano le anticipazioni su quali potrebbero essere le novità introdotte. A darci una mano ci ha pensato il portale videoludico tomshow, che ha citato il profilo Instagram Goodnite.fr, dove sarebbe apparsa una misteriosa immagine rappresentante le nuove skin introdotte in Fortnite con l’aggiornamento 9.0. Nel dettaglio si vede una donna assomigliante a D.VA di Overwatch con un costume futuristico, un robot molto simile a quello presentato da Epic Games nella prima immagine teaser, e infine, un vichingo con una lunga barba. Possibile che questi costumi siano utilizzabili a breve?

LA NUOVA STAGIONE DEL GIOCO

Difficile dare una risposta certa ora come ora, ma come già detto sopra, le precedenti anticipazioni lasciavano pensare a qualcosa del genere, di conseguenza tutto è possibile. Non è quindi da escludere che la season 9 di Fortnite si giochi in un ambiente futuristico, ed inoltre, che siano possibili i famosi viaggi nel tempo, tanto chiacchierati nelle scorse settimane. A confermare ulteriormente tale ipotesi, un tweet pubblicato sul profilo ufficiale di Fortnite, in cui si legge che “Il Futuro si sta Avvicinando”. Ricordiamo che appena i server torneranno online sarà possibile scaricare immediatamente la patch di aggiornamento, e nel primo pomeriggio si potrà quindi iniziare a giocare affrontando le sfide della settimana 1. La stagione 9 terminerà il prossimo agosto quando si terrà il nuovo upgrade. Non ci resta quindi che iniziare il conto alla rovescia per poi goderci lo spettacolo.





