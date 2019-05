Frecce Tricolori a Bari: diretta streaming video/ La festa 2019 per San Nicola

Grande festa a Bari per San Nicola. Per tutta la giornata di oggi si terranno una serie di celebrazioni religiose ed eventi in onore appunto dello storico patrono della città. Come ricorda l’edizione online di Repubblica, il via alle danze è iniziato addirittura all’alba di stamane, attorno alle 4:30, con l’apertura delle basilica e il lancio delle diane, ovvero, giochi d’artificio che sono visibili anche di giorno grazie a delle polveri apposite. Alle 6:45 è quindi partita la processione con la statua del santo attraverso le stradine di Bari vecchia per raggiungere il molo San Nicola soltanto tre ore dopo, attorno alle 9:45 circa, dove si è tenuto un altro spettacolo pirotecnico. Alle 10:00 l’appuntamento con la messa, sempre sul molo, con la tradizionale benedizione del mare e l’imbarco della statua del santo di Myra. Alle ore 12:00 si è quindi tenuta la tradizione supplica alla Madonna di Pompei in Basilica, e alle ore 18:30 si terrà l’ultima messa del giorno in onore di San Nicola, nuovamente sul molo, dove alle ore 20:00 tornerà la statua del vescovo portata in processione in piazza del Ferrarese. La giornata di festa si chiuderà poi alle ore 22:00 con il tradizione spettacolo pirotecnico ripetuto anche domani sera. Il video della diretta delle Frecce Tricolori in fondo

FRECCE TRICOLORI A BARI

Fra i grandi eventi della giornata odierna, il “San Nicola Air Show”, che si terrà dalle ore 14 alle ore 18, e che accoglierà migliaia di curiosi, tutti con il naso all’insù per assistere all’esibizione delle spettacolari Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica designata ambasciatrice proprio di San Nicola nel 1987. Durante il San Nicola Air Show si esibiranno numerosi velivoli di uso civile e militari, fra cui i mitici Aermacchi MB-339PA in dotazione alla pattuglia acrobatica nazionale. La polizia consiglia di lasciare le automobili nei park & ride cittadini visto l’enorme mole di traffico atteso nel capoluogo pugliese per la grande festa in onore di San Nicola. L’evento delle Frecce tricolori sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube che trovate subito qui sotto, con collegamento dalle 15:45. Di seguito il video della diretta delle Frecce Tricolori

IL VIDEO DELLA DIRETTA DELLE FRECCE TRICOLORI





