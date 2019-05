Frecce Tricolori, Pisa Air Show 2019/ Diretta streaming video: Tirrenia, il programma

Il grande spettacolo delle Frecce Tricolori arriva a Tirrenia per il Pisa Air Show 2019. La Pattuglia Acrobatica Nazionale è pronta a spiccare il volo oggi, domenica 19 maggio, e a dar vita alla manifestazione aerea. Quest’anno ha come tema l’inclusione, anche in volo, infatti vede la partecipazione del WeFly! Team, l’unica pattuglia aerea al mondo in cui due dei tre piloti sono disabili. Sarà introdotta dal sorvolo degli ultraleggeri dell’Aeroclub di Pisa, ma è in programma anche la partecipazione della Brigata Folgore per un lancio di paracadutisti, mentre la Guardia di Finanza sarà coinvolta per una dimostrazione di capacità in mare. Il centro dell’evento è Tirrenia, in particolare piazza Belvedere, ma lo spettacolo sarà visibile su tutto il litorale pisano accedendo alle spiagge. Inoltre, il Pisa Air Show è assicurato anche in caso di maltempo. In parallelo allo spettacolo delle Frecce Tricolori a Tirrenia, si svolgeranno una serie di attività che metteranno al centro della giornata l’inclusione dei diversamente abili.

PISA AIR SHOW 2019, IL PROGRAMMA DELLE FRECCE TRICOLORI

Il programma del Pisa Air Show si apre oggi, domenica 19 maggio, alle ore 9. In via Belvedere è stata allestita l’area espositiva, dove ci saranno attività dimostrative di scherma con i campioni del mondo del fioretto paralitico Matteo Betti ed Emanuele Lambertini. Entrambi saranno accompagnati dal commissario tecnico Simone Vanni. Saranno allestite una pedana paralitica e una per atleti normodotati per permettere a tutti gli appassionati e curiosi di avvicinarsi alla scherma e confrontarsi con alcuni campioni che da anni danno lustro all’Italia nel mondo, nonché gli atleti di US Pisascherma. Ma alle 15.30 si entra nel vivo della giornata con il Pisa Air Show. L’esibizione è aperta dagli ultraleggeri dell’Aeroclub di Pisa, poi seguirà un elicottero per la dimostrazione di Search and Rescue in mare. Proseguirà la Guardia di Finanza per la simulazione di un’azione di anticontrabbando. Poi toccherà al WeFly! Team per un’esibizione acrobatica. Il programma proseguirà con il lancio dei Paracadutisti della Folgore, mentre il Reparto Sperimentale Volo si presenterà con un Eurofighter Typhoon. Il gran finale con le Frecce Tricolori.

FRECCE TRICOLORI, DIRETTA STREAMING VIDEO PISA AIR SHOW 2019

Come seguire in diretta streaming video il Pisa Air Show 2019? Se lo starà chiedendo chi non può essere a Tirrenia per lo spettacolo delle Frecce Tricolori. L’Aeronautica Militare potrebbe garantire il servizio su YouTube (clicca qui per visualizzare la pagina), come avvenuto a Bari per il San Nicola Air Show, che vi riportiamo in fondo. In molti sul posto vorranno scattare foto e registrare video per condividere l’emozione sui social, anche per questo nel weekend è stata potenziata la rete mobile Tim. Lo ha deciso l’azienda di telefonia per soddisfare le esigenze di maggiore connettività legate al Pisa Air Show in programma oggi, domenica 19 maggio 2019, sul litorale. Molte persone infatti arriveranno per assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori. Tim allora ha installato in un’area di proprietà comunale limitrofa a Piazza Belvedere, a Tirrenia, un mezzo mobile con un collegamento in fibra ottica con la centrale telefonica locale.

VIDEO, GUARDA L’ESIBIZIONE DELLE FRECCE TRICOLORI

