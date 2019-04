Gabriel, ucciso dai genitori perché volevano fare sesso/ Cassino, il movente è choc

Il piccolo Gabriel Faroleto, il bimbo di due anni e mezzo di Cassino, provincia di Frosinone, è stato ucciso perché stava interrompendo un rapporto sessuale fra i suoi genitori. E’ questa l’ultima scioccante verità riportata dai colleghi del freepress Leggo. Pare infatti che Donatella Di Bona, la mamma 29enne, e il padre Nicola, di anni 54, si fossero appartati in via Veglia, una stradina non lontano dall’abitazione della ragazza. Si erano dati appuntamento poco dopo le ore 14:00, ma il loro piano era andato a rotoli perché il piccolo, che Donatella si era portata appresso, continuava a piangere che voleva fare ritorno a casa: «Ci siamo visti – ha confessato la Di Bona, come riporta Leggo – il pomeriggio ma non abbiamo fatto nulla, perché il bambino piangeva, piangeva e lui (Nicola) gli ha dato due schiaffi». La coppia era in auto con il figlio, e visto che il bimbo non smetteva di piangere, madre e figlio sono scesi dall’auto: mentre la donna strangolava il piccolo, il padre li guardava senza muovere un dito, dicendo «Vi levo dal mondo».

OMICIDIO GABRIEL, UCCISO DAI GENITORI PERCHÉ VOLEVANO FARE SESSO

Subito dopo, Donatella era tornata a casa dalla madre, ed aveva raccontato tutto: «Abbiamo fatto un guaio. Io e Nicola abbiamo ammazzato Gabriel, lo abbiamo soffocato. Non dire niente che stava pure Nicola. Non dire che lo ha ucciso pure lui. Perchè è capace di ucciderci o di appaiarci». Una realtà agghiacciante, una vicenda che sembra ormai essere stata chiarita, e che prova le pesanti responsabilità del padre in questo brutale assassino: «Gli piaceva andare dietro alle donne – il racconto di alcuni parenti di Anna Vacca, la compagna ufficiale del Feroleto – Nicola è stato sempre un tipo violento e cattivo. Non esitava a menare le donne con cui si accompagnava quando queste non gli si concedevano». Un bimbo di due anni ammazzato brutalmente dai genitori perché volevano avere un rapporto, una realtà di degrado e disumana, difficile anche da raccontare.

