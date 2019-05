Game of Thrones 9? No, arriva spin-off/ Cominciate riprese: trama e cast del prequel

Game of Thrones 8 sta per finire e c’è chi chiede che venga rifatto, ma i fan del Trono di Spade non disperino, perché sono cominciate le riprese del suo primo spin-off. La notizia è stata riportata dal Sun, che ha riportato anche il titolo provvisorio della nuova serie. Pare che lo spin-off sia in lavorazione con il nome di Bloodman. Si tratta di un prequel rispetto alle vicende raccontate nella serie, perché è ambientato migliaia di anni prima degli eventi di Game of Thrones. Al momento si sta lavorando sul set di Belfast. Si parla di un cast stellare per uno show che sarà seguito da chi ama Game of Thrones. Il titolo provvisorio Bloodmoon è diverso dunque da quello che si era fatto scappare mesi fa George R.R. Martin, “The Long Night”. Ma non va escluso che sul set si stia usando un “nome in codice”, come accade ad esempio durante le riprese degli episodi di Star Wars. E quindi HBO potrebbe aver pensato a questo sistema per evitare spoiler e paparazzate.

GAME OF THRONES 9? NO, ARRIVA SPIN-OFF

Di cosa parlerà lo spin-off di Game of Thrones? La nuova serie racconterà il passaggio del mondo dall’Era degli Eroi al suo momento più buio. Una cosa è certa: ci spiegherà molto sui segreti della storia di Westeros, sulla vera origine degli Estranei, sui misteri dell’Est fino alla leggenda degli Stark. Il cast stellare del nuovo progetto è stato reso noto tempo fa, escludendo ovviamente gli interpreti del Trono di Spade originale. Partito con i nomi di Naomi Watts e Josh Withehouse (Poldarket), si è andato completando con Naomi Ackie (Lady Macbeth, Doctor Who), Denise Gough (Guerrilla, Angels in America), Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd, Twilight, Shadowhunters, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1), Sheila Atim (Harlots), Ivanno Jeremiah (Black Mirror, Humans), Georgie Henley (Le cronache di Narnia), Alex Sharp (Fino all’osso) e Toby Regbo (Animali Fantastici: I crimini di Grindewald).

