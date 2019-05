Gennaro Lillio innamorato di Francesca De Andrè/ Esce allo scoperto, e lei… (GF 16)

Gennaro Lillio innamorato di Francesca De Andrè: esce allo sco

Gennaro Lillio ha dovuto subire le conseguenze delle insinuazioni sul suo flirt con Francesca De André, che ha scelto di allontanarlo subito dopo l’ultima diretta del GF 16. L’umore della ragazza infatti è cambiato in modo radicale e quando il concorrente napoletano ha cercato di scoprire di più, ha scoperto che Francesca non voleva più suscitare dei dubbi sulla sua relazione con Giorgio Tambellini. Una situazione tesa dunque, ma trasformata nel corso dei giorni successivi. Merito anche della prova del bacio per ottenere il bonus spesa settimanale, che ha permesso ai due ragazzi di scambiarsi un bacio. Gennaro nel frattempo sfrutta il confessionale per ammettere i propri sentimenti: ha perso la testa per Francesca e non fa che pensare a lei. Durante una confessione a Kikò Nalli, ha rivelato di vedere la De André sempre perfetta. Tanto che quando l’ex di Tina Cipollari ha detto in un secondo momento la sua su chi delle concorrenti sia la più pulita e sincera, Lillio non ha potuto che pensare alla ‘sua’ Francesca. Clicca qui per guardare il video del bacio fra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè.

Il bacio con Martina Nasoni

La prova del bacio ha dato gioie e dolori a Gennaro Lillio, che dopo aver ottenuto finalmente l’obbiettivo di posare le labbra su quelle di Francesca De Andé, si è ritrovato al centro di gelosie e frecciate per aver baciato Martina Nasoni. Il tutto nasce da una confidenza fatta dalla ragazza dal cuore di latta a Erica Piamonte, riguardo alla presunta pomiciata nata con il concorrente napoletano. Voci che sono giunte all’orecchio del diretto interessato, poi raggiunto dalla Nasoni per un chiarimento. La ragazza così ha sottolineato solo di aver scherzato con Erica riguardo al fatto di aver baciato il più bello d’Italia, mentre Gennaro ha smentito l’ipotesi che lo vedeva infastidito del suo gesto. “Sono uno che tante cose le tiene per sé“, ha ribadito ancora durante il discorso con Martina. Le voci che circolano in Casa stanno mettendo a dura prova la quotidianità di Lillio: alcuni giorni prima si è ritrovato a dover smentire alcune rivelazioni fatte da Valentina Vignali, che ha riportato a Francesca delle parole sbagliate, attribuendole al ragazzo. Clicca qui per guardare il video di Gennaro Lillio e Martina Nasoni.

Gennaro Lillio pronto a consolare Francesca De André

Il Grande Fratello 2019 non ha ancora rivelato le novità a Gennaro Lillio, in merito al nuovo presunto tradimento del fidanzato di Francesca De André. Sembra che la ragazza potrebbe crollare ancora una volta fra le sue braccia, visto che il settimanale Oggi ha paparazzato ancora una volta Giorgio Tambellini in dolce compagnia. Quello che succederà questa sera potrebbe dare una svolta al rapporto che si è creato fra Gennaro e Francesca, dando il via ad uno dei flirt più sofferti della Casa. Dopo aver scelto di prendere le distanze da Lillio, la De André ha fatto marcia indietro negli ultimi giorni e i due si sono riappacificati. Tanto che li troviamo poi abbracciati e danzanti in cucina, dove si sono lanciati in un passo a due nei minuti precedenti alla cena. Clicca qui per guardare il video di Gennaro Lillio e Francesca De André. Anche se di sicuro Gennaro non punta al flirt per rimanere in gioco, la sua vicinanza con Francesca non potrebbe agevolarlo nel rimanere in Casa. Molti spettatori sui social lamentano il fatto che il concorrente napoletano abbia scelto di cadere ai piedi della De André, la più contestata dell’edizione, invece di preferire una più sincera Mila Suarez.



© RIPRODUZIONE RISERVATA