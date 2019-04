Gessica Notaro/ I giudici “Tavares ha voluto punirla per sempre, identità privata”

Sono state rese note quest’oggi le motivazioni della sentenza con cui è stato condannato il fidanzato di Gessica Notaro, Edson Tavares. La corte di appello di Bologna, come riportato dai principali quotidiani online in questi ultimi minuti, sottolinea come il gesto del fidanzato della showgirl riminese, sfregiata con l’acido il 10 gennaio di due anni fa, «appare plastica rappresentazione di una meditata, ferma volontà di punire per sempre la vittima privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola ‘possedere’ egli stesso». Tavares era stato condannato a dieci anni in primo grado per l’aggressione con l’acido e a otto anni per stalking e altri reati. Nel processo di appello, poi, i due reati sono stati riuniti con una sentenza di 15 anni, cinque mesi e 20 giorni, pronunciata il 15 novembre scorso, di cui sono state depositate le motivazioni soltanto in queste ore. I giudici, nel condannare il 31enne originario di Capo Verde, hanno preso in considerazione anche «la straordinaria gravità della condotta e del danno» e la «premeditata insidiosità» della condotta stessa.

GESSICA TAVARES, LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Tutti elementi che «se giustificano l’elevata sanzione penale, – proseguono i giudici nelle loro motivazioni – al contempo si riverberano sulla valutazione della personalità dell’imputato». Nessun attenuante è stata concessa dai giudici di Bologna per il comportamento tenuto da Tavares: «Nessuna frustrazione amorosa – spiegano – per quanto dolorosa, può contribuire a attenuare la gravità della condotta qui in esame che, in quanto sostenuta da lucida preordinazione di mezzi e di modi, non si presta a inscriversi in un contesto emotivo sopraffattorio della razionalità». Va sottolineata in particolare la questione delle attenuanti</strong>, alla luce di alcune recenti sentenze dimezzate da motivazioni come la gelosia o l’emotività. A questo punto si attende la reazione degli avvocati di Tavares che dovranno decidere se ricorrere o meno in cassazione, l’ultimo grado di giudizio.

