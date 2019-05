Giacomo Celentano/ “Mia moglie Katia l’ho conosciuta per strada, stava cantando”

Giacomo Celentano torna presso gli studi di Storie Italiane, il programma in onda tutte le mattine su Rai Uno. Il figlio (unico figlio maschio), della coppia Adriano Celentano-Claudia Mori, è tornato ad affrontare la questione della castità, che lo stesso ha affrontato prima di sposarsi con la sua attuale compagna di vita Katia. «Quando mi sono ammalato – esordisce Giacomo – i miei famigliari mi hanno portato a fare tutte le visite del caso, ma i dottori dicevano che io ero sano nonostante un’insufficienza respiratoria che mi limitava in tutto. E’ successo nel settembre del 1990 – prosegue – io facevo addirittura fatica a parlare, a comunicare la mia patologia, e per dire cos’avevo a mio padre ci impiegai un quarto d’ora. Lui mi disse “Adesso ne parlo con la mamma e farai le visite”». Giacomo ne è uscito soltanto tempo dopo: «I medici dicevano che ero sano, ma io respiravo come un vecchio di 90 anni, avevo smesso di cantare, di fare sport, i miei amici mi avevano isolato perché facevo fatica a parlare, mia mamma era preoccupata, non capivamo di cosa si trattasse. A posteriori ho scoperto che si trattava di ansia che io avevo traumatizzato nel mio apparato respiratorio».

GIACOMO CELENTANO A STORIE ITALIANE

«Io stavo passeggiando e avevo l’abitudine di cantare, ero in compagnia di una mia amica, lui si è affacciato e ha detto “Di chi è questa bella voce?”. Ci siamo guardati e poi abbiamo iniziato a conoscerci», racconta Katia, la moglie. «Da quel primo sguardo successo qualcosa di importante», aggiunge Giacomo che poi presenta il suo ultimo libero “La conversione”: «Parla di fede ma non è un manuale di conversione, è la storia di due vecchi amici che si incontrano, uno ateo e uno credente: il primo chiede aiuto all’altro, che gli parla della sua conversione». Giacomo Celentano è una persona molto credente, e di recente aveva spiegato che per colpa della sua fede dichiarata, aveva trovato diverse porte chiuse.

