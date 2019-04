Gianfranco De Lorenzis, visite mediche come film porno/ Video Iene: la testimonianza

Le Iene tornano a parlare di Gianfranco De Lorenzis, medico che molesta le pazienti: l’uomo è finito a processo per le sue visite mediche ”porno” e spuntano nuove testimonianze sui suoi metodi. Giulio Golia ha incontrato Maria, 47enne che oggi convive con attacchi di panico causati dagli abusi subiti dal medico: la donna pesava 167 chili ed è arrivata a pesarne 45 e deve fare i conti quotidianamente con i traumi causati da De Lorenzis. Un racconto drammatico: «Ero arrivata a rimettere 70 volte al giorno perdendo in un mese 17 chili. Mi faceva stare male apposta. Me lo sono ritrovato a leccarmi le parti intime. Mi ha detto di stare in silenzio perché io sarei passata per la rovina famiglie».

GIANFRANCO DE LORENZIS, LA NUOVA TESTIMONIANZA

Prosegue Maria: «Sono rimasta pietrificata: il mio corpo non rispondeva ciò che pensavo. Adesso sicuramente reagirei in modo diversa, ma all’epoca no. In tutti questi anni ho pensato di essere colpevole. Sono arrivata a 47 anni a piangere di notte e a non dormire: la notte mi sveglio 5-6 volte e mi chiedo perché tornavo». Maria ha ricevuto minacce ma non solo: «Mi apriva il bendaggio in modo da stare bene qualche giorno e, dopo la visita, me lo chiudeva: avevo così bisogno di lui». E ancora: «Mi faceva stare male appositamente. Mi ha fatto tornare da lui e mi ha molestata», raccontando i terribili particolari che ha costretto a vivere. «Mi sentivo sporca, ma anche oggi mi sento così»: una ferita che si porta ancora dentro. «Non ho il coraggio di denunciarlo», spiega la donna: clicca qui per vedere il servizio de Le Iene.

