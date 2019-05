Giovanni Di Gianfrancesco, compagno Manuela Arcuri/ Altro figlio dopo Mattia?

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco stanno insieme dal 2010. Insieme hanno avuto Mattia, il loro primo figlio, con cui hanno coronato il loro sogno d’amore. Il piccolo è stato voluto e atteso per ben due anni. Il matrimonio non è ancora nei piani della coppia, anche se i due starebbero cercando di allargare la famiglia. Giovanni è un uomo molto serio, che non ha niente a che fare col mondo dello spettacolo. Lui e Manuela sono coetanei; Giovanni viene da Monterotondo, un paesino in provincia di Roma, e fa l’imprenditore edile. Dopo la nascita del loro bambino, Manuela ha deciso di prendersi una pausa. Così, con il suo Giovanni, ha vissuto per circa sei anni lontano dai riflettori. Niente e nessuno avrebbe potuto convincerla ad affidarlo alle tate: Manuela e Giovanni sono e saranno sempre genitori “a tempo pieno”. (agg. di Rossella Pastore)

Giovanni Di Gianfrancesco, padre di Mattia e compagno di Manuela Arcuri

Giovanni Di Gianfrancesco è il compagno di Manuela Arcuri ospite della puntata del 12 maggio 2019 di Domenica In. L’attrice, attualmente protagonista della quattordicesima edizione di Ballando con Le Stelle 14, è pronta a raccontarsi nel salotto televisivo di Mara Venier raccontando della sua vita privata e lavorativa. La coppia è felicemente fidanzata dal 2010 e nel 2014 sono diventati genitori del piccolo Mattia. La bellissima Manuela parlando proprio del figlio ha detto: “Mattia è la cosa più bella che mi potesse capitare, non c’è film che tenga a confronto. Ho capito quanto sia importante la mia presenza per lui e quanto sia irrinunciabile per me. L’ho cercato per due anni, è stato super voluto. Stavo quasi per perdere le speranze, e alla fine sono rimasta incinta quando ormai non ci pensavo più”.

Giovanni Di Gianfrancesco, compagno Manuela Arcuri: matrimonio?

Un amore importante quello di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco che dal 2010 sono inseparabili. La coppia ad oggi non ha ancora deciso di sposarsi come ha più volte raccontato l’attrice italiana parlando del matrimonio. “Le nozze non sono così urgenti” ha detto la Arcuri, che però ha un grande desiderio: quello di allargare la famiglia. La nascita. di Mattia, infatti, ha cambiato in meglio la vita della prorompente attrice e showgirl che alla rivista Chi ha raccontato: “Mattia è stato fortemente voluto e desiderato. Ho fatto la mamma, il mestiere più bello e faticoso del mondo. Quando ho avuto Mattia tra le braccia per la prima volta, ho sentito che tutto il resto poteva aspettare. Non c’è film, premio e programma che avrebbe potuto convincermi ad affidarlo alle tate…”.

Manuela Arcuri: “Giovanni Di Gianfrancesco un uomo puro di cuore”

Ora che Mattia ha cinque anni, Manuela Arcuri ha deciso di tornare in tv accettando l’invito di Milly Carlucci a partecipare alla quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle 2019. Ecco come la Arcuri ha parlato della sua avventura televisiva al settimanale Oggi: “Mattia ha quasi 5 anni e al massimo sono stata lontana da lui una notte. Ora, però, ho il suo “permesso” di tornare in tv, è felice per me e mi seguirà da casa..”. La Arcuri parlando della maternità non ha nascosto quanto le abbia cambiato la vita: “la maternità mi ha cambiata tanto. Mi sono scoperta anche molto più forte”. Poi Manuela ha specificato perchè ha accettato di tornare in tv proprio a Ballando: “Mi permetterà di farmi conoscere dal pubblico per quella che sono, senza le maschere che si indossano per diventare il personaggio di una fiction o di un film. Vedrete la vera Manuela con le sue paure, le sue fragilità ma anche l’allegria e la tenacia”. Sul suo compagno Giovanni, invece, ha detto: “ho incontrato un uomo per bene, allegro, un puro di cuore che mi ha conquistato con la sua semplicità”.



