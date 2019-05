Giuseppe Crispo, poliziotto suicida o ucciso?/ Mamma dopo 26 anni “Riaprite indagini”

Giuseppe Crispo si è suicidato o è stato ucciso? Se lo chiede la madre del poliziotto trovato morto per un colpo di pistola. La vicenda risale al 1993, quando Giuseppe aveva 19 anni. L’indagine fu archiviata dal pm, ma senza risolvere dubbi e punti oscuri. «Sono 26 anni che cammino con la bara di mio figlio sulle spalle», ha dichiarato la signora Lucia Galluzzo ai microfoni di “Chi l’ha visto”. Lei in cuor suo non ha mai creduto che suo figlio si fosse ucciso, per questo vuole dargli giustizia. I fatti risalgono a 26 anni fa. Giuseppe Crispo era stato trasferito nella caserma “Ilardi” di Genova da poco meno di 40 giorni. La sera della sua morte lo chiamarono i suoi al telefono della caserma, ma parlò al telefono anche con la fidanzata. I due si salutarono dicendosi “ti amo”. Quando lei provò a richiamarlo, rispose un collega, dicendo che Giuseppe aveva mal di pancia. Ma poco più tardi la famiglia del giovane poliziotto seppe che si era suicidato con un colpo di pistola dritto in fronte mentre i colleghi lo credevano in camera ad ascoltare la radio.

GIUSEPPE CRISPO, POLIZIOTTO SUICIDA O UCCISO?

Chi dà notizia del suicidio, imprevisto e imprevedibile, lo attribuisce ad un litigio con la fidanzata. «È colpa tua, mi disse un dirigente di polizia, lo ha fatto per colpa tua», ha raccontato Anna a distanza di 26 anni a “Chi l’ha visto”. Neppure lei crede alla tesi del suicidio, anche perché i due non avevano litigato. Inoltre, non aveva dato segni di “fragilità e depressione”. Ma le stranezze sono tante: il portafogli viene trovato vuoto, senza stipendio e tredicesima. La pistola risulta trattata con un acido altamente corrosivo che ossidò ogni traccia organica. Poco chiara è anche l’ora della scoperta del cadavere. Nonostante tutti questi dubbi, l’indagine sulla morte di Giuseppe Crispo viene archiviata, mentre nessuna indagine interna venne disposta nella caserma “Ilardi” di Genova. E dopo 26 anni nessun familiare si è rassegnato ad accettare una versione così ricca di dubbi. «Voglio la verità», continua a ripetere sua madre, rivelando che il figlio voleva prenotare un aereo per tornare a casa.

