Giuseppe Morgante, sfregiato con acido da ex Sara Dal Mastro/ Nuova operazione

Giuseppe Morgante, nuova operazione per il giovane di Legnano aggredito e sfregiato con l’acido dall’ex Sara Dal Mastro. La donna, che aveva tartassato di chiamate e minacciato l’uomo a più riprese, si è detta pentita di quanto accaduto, ma nonostante ciò il gip ha deciso che dovrà restare nel carcere di Busto Arsizio. La donna è stata accusata di stalking e lesioni personali gravissime, con Giuseppe che ha affrontato un nuovo intervento chirurgico: il 30enne ha riportato ustioni di terzo grado all’addome, al torace, al collo, alle mani e al volto. I medici ieri hanno trattato le gravi ustioni riportate al volto e al collo.

LE PAROLE DI GESSICA NOTARO

Sul dramma vissuto da Giuseppe Morgante è intervenuta anche Gessica Notaro, anche lei vittima di un aggressione con acido. Ecco le sue parole a Mattino 5: «L’excursus è sempre il medesimo: anche questa ragazza se l’è presa con le figure femminili che ruotavano attorno a Giuseppe e poi successivamente con lui. Sono curiosa di sapere se in un certo momento ha minacciato anche il suicidio, in genere è uno step scontatissimo: prima minacciano tutti gli altri, per farti terra bruciata intorno, poi minacciano di fare male a se stessi e poi se la prendono con te». Gessica ha poi aggiunto: «Queste persone non fanno quello che fanno perché sono drogate, si drogano per farlo: è una scusa, non deve passare questo messaggio». E ha evidenziato, a proposito delle denunce nei confronti di Sara Dal Mastro: «Non vorrei che in questo caso trattandosi di un uomo la questione sia stata presa sottogamba».

