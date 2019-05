Giuseppe Morgante, sfregiato con acido dall’ex/ William Pezzulo: “È tentato omicidio”

In molti hanno parlato di Giuseppe Morgante, l’uomo sfregiato con l’acido dall’ex fidanzata Sara Del Mastro. Ma lo fa con cognizione di causa William Pezzulo, a cui accadde la stessa cosa sette anni fa. In una lettera accorata, attraverso le pagine del settimanale “Oggi”, ha espresso tutta la sua vicinanza al giovane di Legnano. Il nuovo caso di attacco con acido da parte dell’ex lo spinge ad una riflessione: «Perché chi ti devasta il corpo e rovina la vita è accusato di lesioni gravi e non di tentato omicidio?». William, che ha subito ben 37 interventi e la beffa di dover pagare le spese processuali dei suoi aggressori che erano nullatenenti, ha rilanciato: «Sciogliere con l’acido il volto di una persona significa compiere un omicidio d’identità perché il volto è la nostra identità, ci distingue da ogni altra persona». William ha anche lanciato una proposta: «Mi farebbe piacere offrire la mia esperienza, suggerire gli ospedali migliori e fare tutto quello che è nelle mie possibilità. Giuseppe, ti sono vicino».

GIUSEPPE MORGANTE, SFREGIATO CON ACIDO: PARLA GESSICA NOTARO

Un’altra vittima di attacco con l’acido è Gessica Notaro, la giovane miss riminese aggredita con lo stesso modus operandi dal suo ex compagno, Edson Tavares, nel gennaio 2017. «Non vorrei che in questo caso la denuncia sia stata presa sotto gamba perché la vittima è un uomo», ha dichiarato a Mattino Cinque commentando appunto il caso di Giuseppe Morgante, l’uomo di Legnano aggredito e sfregiato con l’acido dalla sua ex compagna, Sara Del Mastro, che da mesi lo minacciava continuamente e insistentemente. Il ragazzo aveva sporto denuncia e parlato degli atteggiamenti da stalker della donna anche a “Le Iene”, ma niente è servito a fermare la furia della 38enne. Una situazione simile a quella vissuta dall’ex modella. «All’epoca feci solo un ammonimento, più leggero di una denuncia, ma non è neanche facile denunciare quando sei costantemente sotto minaccia e lo sono anche i tuoi amici e famigliari», ha dichiarato a tal proposito Gessica Notaro.

