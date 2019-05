GranRoma, nuovo centro commerciale/ Video, sorge sulla Prenestina Bis

Ha ufficialmente aperto GranRoma, un nuovo centro commerciale che sorge sulla Prenestina Bis nella capitale. Tra la Tenuta della Mistica e Torre Maura troviamo ben 40mila metri quadrati di negozi su tre livelli. In tutto si parla di 97 locali tra abbigliamento, ristoranti ed elettronica che daranno lavoro a 500 persone. Il Gruppo Fresia aveva lanciato i lavori venti mesi fa, riuscendo a mettere in piedi una struttura totalmente all’avanguardia e con la possibilità anche di rifornire una zona che fino a quel momento era poco servita da gestioni del genere. Un centro commerciale che sorgerà all’interno di uno splendido spazio verde vicino alle rovine archeologiche dell’acquedotto Alessandrino. Staremo a vedere quale sarà la risposta da parte dei consumatori e se come ci si aspetta ci sarà un’invasione in questi giorni di clienti curiosi.

GranRoma, nuovo centro commerciale: le parole di Federici

In merito a GranRoma ha parlato l’amministratore delegato del Gruppo Fresia, Elia Federici. Come riportato da RomaToday questi ha specificato: “Sono felice di inaugurare GranRoma, un progetto che si è concluso in tempi davvero molto brevi a dimostrazione che a Roma le cose si possono realizzare. Basta avere la giusta determinazione, un’organizzazione tecnica e amministrativa di altissimo livello e con un sano spirito imprenditoriale“. Proprio il Gruppo Fresia si era impegnato nella realizzazione di questo gioiellino con i lavori che sono andati avanti per venti mesi. Staremo a vedere che risultati si potranno tracciare dopo alcuni mesi di lavoro. Clicca qui per il video di presentazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA