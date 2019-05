Grumpy cat è morto/ Addio al gatto più social e più ricco del mondo

Lutto nel mondo del web: Grumpy cat è morto, l’annuncio lo ha dato la sua famiglia. Addio al felino pià social e più ricco del mondo, che ci ha lasciati a 7 anni: celebre per il suo muso imbronciato, è deceduto a causa di un’infezione veterinaria. Queste le parole dei padroni Tabatha Bundersen, Bryan e Chrystal: «Oltre ad essere la nostra bambina e un amato membro della nostra famiglia, Grumpy Cat ha aiutato milioni di persone in tutto il mondo a sorridere. Anche quando i tempi erano duri. Il suo spirito continuerà a vivere attraverso i suoi fan nel mondo». Che sono tantissimi: 2,4 milioni di followers su Instagram, 8,5 milioni sulla pagina Facebook e 1,5 milioni su Twitter.

GRUMPY CAT E’ MORTO, LUTTO SUI SOCIAL NETWORK

Grumpy cat, il cui vero nome era Tardar Sauce, era diventato famoso fin da cucciolo: nel 2012 il suo muso imbronciato l’ha reso una star del web, con meme che sono diventati virali nel corso di breve tempo. E da quel momento è iniziata l’ascesa, con il business che l’hanno reso milionario: basti pensare che il suo volto è diventato sponsor di una nota marca di cibo per gatti e, come sottolinea Sky Tg 24, una serie intera di libri è stata pubblicata in suo nome. Basti pensare che anche il museo delle cere Madame Tussauds le ha dedicato una statua. E, come dicevamo, c’è grande cordoglio sul web per la sua morte, ecco una carrellata di messaggi presenti su Twitter: «Il gatto che ci ha aperto gli occhi sul lunedì mattina. Ciao leggenda», «E’ morto grumpy cat, un pezzo di storia che se ne va», «Addio Grumpy Cat, insegna agli angeli come diventare un meme », «È morto il Grumpy Cat, sto piangendo».

Some days are grumpier than others… pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 17 maggio 2019





