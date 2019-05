Guendalina Rodriguez, chi è/ Trans flirt con Icardi? Accuse di truffa e la d’Urso…

In queste ore, il nome di Guendalina Rodriguez è tornato al centro del gossip per via di alcune sue dichiarazioni ma soprattutto per alcune pesantissime accuse che le sono state mosse. Ad accendere i riflettori sulla trans, già oggetto di scottanti rivelazioni anche in passato, sono state le sue dichiarazioni tramite i social nelle quali confessa su aver fatto sesso con Mauro Icardi, ma soprattutto di non essere neppure stata la sola trans con cui il campione dell’Inter avrebbe consumato un rapporto intimo. “Questa è la stanza di una notte di albergo dove io e #MauroIcardi ci siamo scambiati 4 chiacchiere presto dirò la verità con foto mi spiace che ci sono moglie e figli di mezzo”, aveva scritto la Rodriguez su Instagram per poi ribadire lo scoop anche su Twitter dove ha commentato: “Qual è il problema ho fatto sesso con #MauroIcardi non sarò ne la prima e ne ULTIMA trans”. E mentre è in atto la nuova bomba pronta a travolgere la vita dell’attaccante argentino dell’Inter, in queste ore spuntano alcune pesanti accuse rivolte proprio a Guendalina Rodriguez. Secondo Roger Garth, la transessuale avrebbe avuto anche una frequentazione con Gennaro Lilio, ex di Lory Del Santo e attuale concorrente con il reality Grande Fratello 16. Ma non è tutto. Contro di lei, le accuse decisamente più serie di truffa.

GUENDALINA RODRIGUEZ, LE ACCUSE DI TRUFFA: COSA C’ENTRA BARBARA D’URSO?

“State molto attenti a questa signorina che si chiama Guendalina Rodriguez”: così la modella Leah Mulier nelle ultime ore sul suo profilo Instagram ha messo in guardia i suoi followers dalla trans. Ma come mai? E’ ancora lei a spiegare tutto in un video: “Offre a ragazzi e ragazze – me compresa – di partecipare a un reality che si chiama Italia Shore ma che non esisterebbe nemmeno a Ibizia. Dopo di ché ti chiede l’accesso ai tuoi dati Instagram con la scusa di gestire insieme a una collega il tuo profilo social. Una volta che tu gli hai dato i tuoi contatti social, ti hackera il profilo come ha fatto con me”, ha spiegato Leah, vittima in prima persona della presunta truffa. Tra le altre cose che la Rodriguez andrebbe dicendo alle sue “prede” che ci sarebbe anche l’invito come ospite a Live – Non è la d’Urso, la trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso, quest’ultima chiaramente del tutto ignara rispetto alla vicenda. A quanto pare, dunque, la trans avrebbe tirato in ballo anche la conduttrice Mediaset per approfittare del suo nome e farsi ulteriore pubblicità. La stessa modella ha poi accusato nelle sue storie Instagram la trans Guendalina rea, a suo dire, di essersi inventata dei finti scoop con personaggi celebri. Prima ancora di Icardi, infatti, la Rodriguez aveva tirato in ballo anche il gieffino Gennaro e l’ex corteggiatore Andrea Dal Corso, attuale fidanzato di Teresa Langella.





© RIPRODUZIONE RISERVATA